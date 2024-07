Un 35enne muore sul volo Torino-Lamezia per un malore, la procura apre un'inchiesta

TORINO, 18 APR. - Un uomo di 35 anni è morto in volo sul Torino-Lamezia Terme di Raynair, decollato da Caselle alle 11. Il comandante ha fatto immediato rientro all'aeroporto di Torino - spiega la Sagat, la società che gestisce lo scalo - dove l'aereo era atteso in pista dall'ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale.

Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell'aereo e hanno prestato soccorso al passeggero che purtroppo è deceduto.

A quanto si apprende l'uomo, che sarebbe deceduto per un arresto cardiaco, si è sentito male quando l'aereo del volo Fr8780 si trovava a metà tragitto, da qui la decisione del pilota di rientrare a Caselle. Quando il velivolo è atterrato, dopo le 11.30, i medici, in precedenza allertati, sono saliti immediatamente a bordo, l'hanno soccorso, ma sono stati costretti a constatarne il decesso.

L'uomo stava viaggiando in compagnia della moglie, che ha avuto un malore in seguito al decesso del consorte ed è stata trasportata in ospedale.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso del 35enne residente in provincia di Cuneo morto ieri dopo un malore accusato su un volo Ryanair decollato dallo scalo di Caselle verso Lamezia Terme. Al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. I magistrati hanno disposto l'autopsia. L'uomo si era sentito male poco dopo il decollo. Il pilota era stato costretto a tornare indietro all'aeroporto torinese.