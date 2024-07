Una finestra sul mondo: lezioni di vita e Interculturalità dall'IC Don Milani-Sala di Catanzaro

Dall'accoglienza all'apprendimento: come sei giovani stranieri hanno trasformato la nostra comunità educativa in un vero e proprio crogiuolo di culture.

IL POTERE DELL'INTERCULTURALITÀ

Ebbene sì, è passata in un battibaleno! La Settimana di Scambio vissuta dall'IC Don Milani con i "sei ospiti stranieri" , è stata molto intensa e super arricchente per noi tutti, alunni, insegnanti, famiglie ospitanti... l'intera comunità educante.

Ci sentiamo tutti più "cittadini del mondo" perchè abbiamo toccato con mano il significato di questa "espressione" tanto lontana ma tanto vicina, e soprattutto, abbiamo visto i nostri alunni incuriositi dal "diverso", desiderosi di comunicare cimentandosi anche a parlare in inglese con i ragazzi stranieri, scoprendo che, seppur un po' più grandi, Eda, Vicente, Seya, Kondee, Sunny e Coco, sono ragazzi come loro, con gli stessi interessi e gli stessi obiettivi. Li hanno "studiati", guardati con ammirazione, pensando a quanto difficile sia vivere lontano da casa per un anno, senza mai poter ritornare, adattarsi ad una nuova scuola, ad una nuova lingua imparandola così velocemente, ad un nuovo cibo, ad una nuova casa ed una nuova famiglia; hanno riflettuto, hanno pensato che un giorno non molto lontano, ognuno di loro potrebbe vivere la stessa esperienza e che sarebbe bello ospitare un " fratello o una sorella" che viene dall'altra parte del mondo.

E questo, per noi educatori prima che insegnanti, è quanto di più bello potesse accadere... vedere i germogli del nostro infinito lavoro.

Questo è il potere e la magia di INTERCULTURA, quello che i volontari diffondono. La settimana vissuta a scuola, in montagna, a mare, sull'autobus, camminando per strada, a tavola, giocando in campo, hanno lasciato in tutti noi, alunni, insegnanti, famiglie ospitanti, un segno indelebile, insegnandoci a guardare il mondo con occhi diversi, affacciandoci da una finestra da dove poter vedere un mondo in cui la diversità è ricchezza e dove non c'è posto per i pregiudizi e l'egoismo.

Grazie alle famiglie ospitanti per la grande disponibilità e per aver accettato di mettersi in gioco, grazie ai volontari di Intercultura per la loro presenza, grazie ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Chimirri", dell'Istituto Agrario e del Sorace-Petrucci-Maresca di Catanzaro e ai loro docenti, grazie al Dirigente Scolastico, ai docenti e agli alunni dell'Istituto Alberghiero di Tropea che hanno contribuito ad arricchire l'offerta formativa presentata, grazie alle Istituzioni, all'assesore Nunzio Belcaro che ha presenziato l'accoglienza nel nostro Istituto e al Sindaco che ci ha accolto nella sua Casa , ma il grazie più grande va alla Dirigente dell'IC Don Milani, prof Ssa Cinzia Emanuela De Luca, per averci voluto dare l'opportunità di vivire questa breve ma grande esperienza di vita in cui, a farci capire come dovrebbe funzionare il mondo, sono stati sei giovani grandi ragazzi provenienti dall'altra parte del mondo, che ci auguriamo porteranno nel loro cuore il ricordo delle "delizie della Calabria", della nostra ospitalità ed accoglienza.

Prof.ssa Paola Pugliese

Referente Intercultura

IC DON MILANI SALA