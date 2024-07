Zagarise sotto le stelle: serata astronomica il 7 luglio all'Osservatorio Ipazia d'Alessandria"

Una serata sotto le stelle a Zagarise: osservazione astronomica il 7 luglio presso l'Osservatorio "Ipazia d'Alessandria"

ZAGARISE – Il Comune di Zagarise invita tutti gli appassionati di astronomia a partecipare a un evento imperdibile il 7 luglio presso l'Osservatorio Astronomico "Ipazia d'Alessandria". A partire dalle 21:30, sarà possibile trascorrere una serata unica sotto le stelle, esplorando le meraviglie del cielo notturno.

L'evento, organizzato dall'Associazione Asperitas, offre un'occasione speciale per avvicinarsi all'astronomia e ammirare gli astri con l'ausilio dei telescopi dell'osservatorio. "Per aspera ad astra" – attraverso le difficoltà fino alle stelle – è il motto che ispira questa iniziativa, promettendo un'esperienza affascinante e formativa per grandi e piccoli.

Prenotazione obbligatoria e contributi di partecipazione

La partecipazione alla serata richiede la prenotazione obbligatoria, data la disponibilità limitata di posti. Il contributo richiesto è di 3€ a persona, con una riduzione a 1€ per i bambini dai 6 ai 12 anni e l'ingresso gratuito per i più piccoli da 0 a 5 anni. Per prenotare, è possibile inviare una email all'indirizzo [email protected] o contattare l'associazione tramite i canali social ufficiali.

Un'opportunità educativa per tutte le età

L'evento non è solo un'occasione per ammirare le stelle, ma anche un'opportunità educativa. Gli esperti dell'Osservatorio "Ipazia d'Alessandria" guideranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti visibili e di altri fenomeni celesti. L'iniziativa è pensata per stimolare la curiosità scientifica di adulti e bambini, rendendo accessibile il mondo dell'astronomia a tutti.

Non perdete l'occasione di vivere una notte stellata a Zagarise. Preparatevi a puntare lo sguardo verso l'infinito e a lasciarvi affascinare dalla bellezza del cosmo. Ricordatevi di prenotare in anticipo e di portare con voi la voglia di scoprire e meravigliarvi. Vi aspettiamo il 7 luglio presso l'Osservatorio Astronomico "Ipazia d'Alessandria" per una serata indimenticabile sotto le stelle.