US Catanzaro: scelte cruciali sul mercato per rafforzare l'attacco - Ultime notizie

CATANZARO, 30 GEN. - Dopo il pareggio ottenuto nel big match della ventiduesima giornata contro al Palermo, il Catanzaro è al lavoro agli ordini di Vivarini, premiato a Coverciano come miglior tecnico della Serie C della passata stagione, in vista del prossimo impegno di campionato in casa dello Spezia.

Intanto, mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, e la dirigenza giallorossa sta valutando alcuni nomi per completare il reparto d’attacco.

Sfumata definitivamente la pista Maric, in quanto il Monza girerà l’attaccante croato in prestito al Rijeka, il Ds Magalini sta valutando delle alternative.

In cima alla lista della spesa dell’uomo mercato delle Aquile c’è Luca Moro, ma qualora dovesse saltare anche questo obiettivo, l’alternativa potrebbe arrivare dal campionato cadetto.

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, e riportato dal sito Pianeta Serie B, il Catanzaro sarebbe interessato ad Andrea La Mantia, attaccante classe 1991 attualmente in forza alla Feralpisalò in prestito dalla Spal.

