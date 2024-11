Usa 2024, l’America al voto: Trump vede la Casa Bianca, Harris in difficoltà

Nella notte decisiva per la corsa alla presidenza, Donald Trump si trova in netto vantaggio su Kamala Harris. Secondo i dati attuali, il repubblicano conta 230 grandi elettori, rispetto ai 205 della sua avversaria democratica, e appare sempre più vicino alla soglia dei 270 necessari per conquistare la Casa Bianca.

Trump in vantaggio negli Stati chiave

Il tycoon ha ottenuto la maggioranza in stati cruciali come Florida, Texas e Ohio, mentre Harris mantiene il sostegno di California, New York e alcuni stati della costa orientale. I pronostici favoriscono Trump, che, secondo il New York Times, ha ormai oltre l'80% di probabilità di vittoria.

Musk esulta: "Gioco, partita, incontro"

Elon Musk ha condiviso la propria soddisfazione per il risultato su X (ex Twitter), affermando: "Trump al 90%. Gioco, partita, incontro". Il sostegno di Musk al repubblicano non è passato inosservato, influenzando una parte dell’elettorato conservatore che guarda con favore all'imprenditore di Tesla.

Harris: "Non arrendetevi, restate in fila"

Kamala Harris ha rivolto un ultimo appello agli elettori, incoraggiando chi era ancora in fila a non abbandonare il seggio: "È vostro diritto far sentire la vostra voce". La vicepresidente aveva già sottolineato l’importanza del voto nei giorni scorsi, sostenendo che ogni preferenza conta in una sfida così serrata.

Accuse di brogli e reazioni politiche

Trump ha rilanciato accuse di presunti brogli in Pennsylvania e Michigan, ma la polizia di Filadelfia ha smentito qualsiasi irregolarità. Il clima di tensione è alto, soprattutto in stati chiave come Arizona e Georgia, dove si prevede una lunga attesa prima di avere risultati definitivi.

Il Senato torna ai Repubblicani

Nella notte, i repubblicani hanno conquistato anche la maggioranza al Senato, invertendo il controllo dopo quattro anni. Questo risultato rafforza il partito di Trump, pronto a dominare l’agenda politica con maggioranze sia alla Camera che al Senato.

Ore decisive

Con le ultime ore di voto e l’affluenza crescente, l’America si prepara a conoscere il prossimo presidente. Resta da vedere se Trump riuscirà a superare la soglia decisiva o se Harris riuscirà a recuperare negli stati in bilico come Wisconsin e Michigan.