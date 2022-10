Verso la transizione ecologica. AIparC Lamezia e Legambiente aderiscono al fetsival dello sviluppo sostenibile 2022

Per il terzo anno consecutivo Lamezia Terme ancora una volta è sede del Festival dello sviluppo sostenibile. Con un convegno dal tema “Verso la transizione ecologica” con uno sguardo agli obiettivi 7 ed 11 dell’Agenda 2030, AIParC Lamezia Terme presieduto dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca, quest’anno in collaborazione con Legambiente, rappresentata in città dall’avvocato Gianni Arena, aderisce alla sesta edizione del Festival ideato dall’Asvis che si apre il 4 Ottobre per concludersi il 20 dello stesso mese. L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), riunisce oltre 300 organizzazioni della sfera economica e sociale ed offre l’opportunità con tale evento unico diffuso e inclusivo, di far confluire in un’unica piattaforma centinaia di eventi organizzati su tutto il territorio nazionale. In particolare l’iniziativa lametina quest’anno è stata inserita oltre che tra gli eventi nazionali

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/cal/35/la-sostenibilita-e-il-territorio-verso-la-transizione-ecologica#.Y0Q1jj3MKUk

anche tra quelle internazionali dell’European sustainable development week (ESDW) 2022

https://esdw.eu/events/ecological-transition-2/

realizzate sui territori allo scopo di operare una opportuna sensibilizzazione sui temi dell’Agenda 2030. Per far comprendere dunque l’importanza delle smart city e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, il 15 Ottobre dalle 18 dopo i saluti della presidente nazionale AiparC Irene Tripodi, della presidente dell’Ente organizzatore Dora Anna Rocca, del Presidente del consiglio di Lamezia Terme avvocato Giancarlo Nicotera in rappresentanza dell’Ente, del rappresentante del circolo cittadino di Legambiente avvocato Gianni Arena e della dottoressa Caterina Carbone responsabile dell’Università telematica Pegaso di Lamezia Terme, sono previsti gli interventi di relatori del calibro di Katiuscia Eroe Responsabile nazionale energie di Legambiente, Francesco Perrini direttore del master in sostenibilità all’Università Bocconi di Milano, Antonio Rancati Segretario Generale PlasticFree, Presidente CdR Ambiente, Coordinatore Cetri-Tires, Ugo Rocca attualmente socio fondatore e amministratore delegato Resit, già Dirigente Ansaldo (Genova) , Centro Studi Finmeccanica (Roma), presidente della Società Anit (Ansaldo-Agip) per il fotovoltaico, e della Società WEST (Ansaldo-Finmeccanica) per il settore eolico, e dell’avvocato Giuseppe D’Ippolito parlamentare della Commissione del Ministero della transizione ecologica. Concluderà il convegno la Presidente Rocca. L’iniziativa, rivolta ad un ristretto numero di partecipanti in presenza (su invito), si svolgerà in diretta streaming sul canale Youtube di AIParC Lamezia per dare a chiunque la possibilità di partecipare.