Visita storica del Presidente dell’Albania alla Provincia di Cosenza

Il Presidente dell'Albania in visita alla Provincia di Cosenza: incontro storico, che apre le porte a future opportunità di sviluppo e cooperazione.

Una visita che rafforza i rapporti di cooperazione promossi dalla Presidente Succurro.

La Provincia di Cosenza ha accolto questa mattina, nel Salone degli Specchi del Palazzo di Piazza XV Marzo, il Presidente della Repubblica di Albania, S.E. Bajram Begaj, in visita istituzionale in Calabria, accompagnato dalla consorte e dalla Signora Ambasciatrice della Repubblica di Albania in Italia, S.E. Anila Bitri Lani. A fare gli onori di casa il Vice Presidente Giancarlo Lamensa, alla presenza del Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, dell' Assessore regionale Gianluca Gallo, del Colonnello Andrea Mommo e di tanti Sindaci del territorio, soprattutto dei paesi Arbëreshë.

L'incontro si inserisce nel quadro dei rapporti di cooperazione istituzionale e di internalizzazione promossi con il Paese delle Aquile dalla Presidente della Provincia Rosaria Succurro sin dall'atto del suo insediamento, che ha più volte incontrato il Presidente della Repubblica di Albania e ha intessuto intensi scambi di amicizia fra le due comunità.

È stato uno scambio cordiale e intenso, nel corso del quale è stata sottolineata l'importanza dell'amicizia e della cooperazione tra Cosenza e l' Albania: «fulgido esempio di come le relazioni tra comunità possano favorire lo sviluppo culturale, economico e sociale di entrambe le parti. Cosenza, città ricca di storia e tradizioni, ha da sempre mantenuto legami profondi di amicizia con le comunità albanesi, alle quali è legata da una storia di migrazione e integrazione unica nel suo genere, con ventuno comuni del cosentino fondati dai primi albanesi arrivati nella penisola e ancora abitati dai loro discendenti. Una comunità ormai profondamente radicata, ma che ha saputo mantenere intatta la propria identità, preservando una cultura millenaria, rimasta legata ai riti, ma rendendosi comunque parte attiva e vivace del nostro sistema economico, sociale e comunitario» ha affermato il Vice Presidente della Provincia, Giancarlo Lamensa.

Il Prefetto Padovano ha espresso «grande apprezzamento per la visita del Presidente, a suggello di una cooperazione che si dipana da tantissimo tempo e che a seconda dei momenti storici ha vissuto evoluzioni e trasformazioni che oggi sono rappresentate soprattutto da grandi intese a livello culturale economico e soprattutto pongono i due Paesi in una posizione paritaria e soprattutto di collaborazione reciproca».

Molto importanti le parole del Presidente dell'Albania che, nel ringraziare per l'accoglienza, ha sottolineato l'importanza della cooperazione fra le due comunità «già fortemente integrate, ma che auspichiamo diventi ancora più diretta toccando i piccoli Comuni arbëreshë che con il loro patrimonio culturale, linguistico e gastronomico rappresentano un valore aggiunto per il territorio di questa provincia, pur appartenendo a tutto il mondo».

L' Assessore regionale Gianluca Gallo ha ricordato che «già ieri abbiamo avuto l'onore di ricevere il Presidente in Cittadella e con il Presidente Occhiuto abbiamo affrontato i temi del rilancio dei rapporti fra la nostra Regione e lo Stato di Albania. C'è in atto un operazione importante, che vede l' Italia quale Paese Avvocato della causa di introduzione dello Stato di Albania all'interno della Comunità Europea e naturalmente in Calabria, partendo da una storia incredibile di fuga dalla violenza ottomana, hanno realizzato una storia di integrazione che resiste da tantissimo tempo. Una storia che va raccontata al mondo con orgoglio».

L'incontro si è chiuso con la firma del Libro d'Onore da parte del Presidente Begaj.

