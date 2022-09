Vvf. SAPR Calabria, “ricerca & soccorso”, nuova base logistica droni a Lamezia Terme. Foto

CATANZARO, 25 LUG - Con decorrenza 19 Luglio u.s. la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria ha provveduto a rendere operativo il nucleo regionale del settore SAPR Calabria (SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO) con base logistica presso il Centro Polifunzionale Regionale di Lamezia Terme.

L’uso dei droni, una importante innovazione tecnologica nelle attività di soccorso dei Vigili del fuoco, è stato uno degli elementi che ha caratterizzato, tra l’altro, l’attività connessa all’emergenza sismica dell’Italia Centrale.

Il principale ambito di applicazione dei SAPR per il CNVVF riguarda le operazioni di “ricerca & soccorso” (SAR) ma, sono in grado di fornire un utile supporto per le attività decisionali sia nel soccorso ordinario che, soprattutto, nelle grandi emergenze, quali terremoti, alluvioni, incendi, rilasci incontrollati di energia o sostanze pericolose (anche di natura NBCR - Nucleare Biologico Chimico e Radiologico), ecc. nonché nell'ambito delle attività di Difesa Civile, fornendo in tempo reale immagini e/o informazioni diverse, in relazione al genere di intervento.

Questi mezzi aerei trovano anche particolare utilità in missioni di ricerca in aree estese, remote o in condizioni ambientali ostili, inaccessibili, ove i normali mezzi aerei possono trovare impedimenti o limitazioni, consentendo di effettuare approfondite valutazioni e quindi il più mirato impiego del personale soccorritore limitandone allo stretto indispensabile anche l’esposizione al pericolo.

Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Ing. Lucia e il Dirigente del Soccorso Pubblico, Colonne Mobili Regionale e AIB Ing. Cavaliere coordineranno la gestione operativa del Nucleo SAPR della Calabria, avvalendosi di un proprio “Funzionario referente” e di un “Responsabile Operativo Regionale”, individuato tra il personale pilota SAPR in servizio, tenendo conto delle competenze acquisite nel settore e dell’esperienza posseduta.

Attualmente il nucleo consta un Organico Piloti composto da 7 unità operative con una dotazione di 3 aeromobili: DJI INSPIRE 1, MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL e MAVIC 2 PRO. Di questi, i primi due, dotati di strumento per l’esecuzione di rilievi termografici, oltre al dispositivo che assolve alla funzione di ripresa e fotografia.

Al pari degli altri aeromobili utilizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), l’articolo 743 del codice della navigazione aerea considera aeromobili di Stato anche i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e, come tali, saranno impiegati secondo speciale regolamentazione VVF, ai sensi dell’art. 748 del codice della navigazione aerea.

Il nucleo regionale SAPR Calabria, concorre ad accrescere professionalmente il dispositivo di soccorso tecnico urgente nonché l’attività istituzionale del CNVVF finalizzata primariamente alla salvaguardia della vita umana, dei beni e dell’ambiente.