Will.I.Am in radio da venerdì 12 maggio con il nuovo singolo "The Formula" feat Lil Wayne. I dettagli

Milano, 9 maggio 2023 Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 12 maggio "THE FORMULA", il nuovo singolo dell’icona multiplatino vincitrice di un GRAMMY Award WILL.I.AM in collaborazione con il rapper e produttore discografico LIL WAYNE.

Il brano – il primo singolo di will.i.am da solista dopo 10 anni – inaugura la collaborazione tra il poliedrico artista appassionato di corse automobilistiche e la Formula 1®.

«È un’emozione fondere in questa alleanza pionieristica le mie passioni: le auto da corsa e la musica – afferma will.i.am – Il nostro obbiettivo è infrangere i confini tradizionali unendo musica e competizioni automobilistiche, creando esperienze indimenticabili capaci di introdurre nuovi fan all’adrenalina della F1 e mostrare i migliori artisti e performer al mondo».

Alla luce di questa importante collaborazione, durante la stagione del campionato mondiale di Formula 1 2023 l’artista e producer pubblicherà diverse tracce ispirate alla F-1, che culmineranno nell’attesissimo album solista previsto per l’autunno 2023, il primo dopo “Willpower” (2013) che conteneva la hit planetaria “Scream & Shout” feat Britney Spears.

“The Formula” è stato presentato lo scorso 7 maggio in occasione del Formula 1 Miami Grand Prix. Un inno hip hop elettrizzante che mette in evidenza la produzione d’avanguardia di will.i.am: le basi energiche e il ritmo contagioso promettono di coinvolgere gli appassionati di corsa automobilistica di tutto il mondo, come se la Formula 1 e la musica convergessero a una velocità supersonica.

WILL.I.AM

Icona internazionale multiplatino, will.i.am ha un’esperienza di oltre vent’anni come co-fondatore e frontman degli eclettici Black Eyed Peas, come solita e ricercato produttore. Oltre ad essere un hit-maker prolifico, si muove con fluidità sul duplice binario delle sue carriere. Oltre alla musica, infatti, attraverso il suo i.am/Angel Foundation fornisce a più di 12.000 studenti il metodo di apprendimento interdisciplinare STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) education programs.