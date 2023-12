Due giornate di mostre permanenti, feste e performance. In chiusura, "Se Calvino avesse Cent’anni ovvero caro Calvino":scrittura scenico-drammaturgica-musicale e interpretazione

delle attrici e degli attori del percorso formativo 2023 del Teatro di Roma - Teatro Nazionale.

La creatività e l’energia della generazione Z tornano ad invadere il palco, le sale e i cortili del Teatro delle Spiagge di Firenze con la seconda parte del festival "Young Portraits On Stage" curato da Matilde Zavagli (classe 2001). Dal 29 al 30 novembre il teatro sul tetto di via del Pesciolino ospiterà due giorni di feste e performance dedicati agli under 25. In programma - insieme alle mostre permanenti di pittura, fotografia, scultura, grafiche e disegno curate da François Meshreki, Edoardo Tongiani, Maria Nannelli e Alessia Giovannelli – il corto teatrale "Io c’ero: come ogni domenica" di Samuele Gambino (29 novembre, ore 19), "una lettera-confessione al fratello che non c’è più (proprio ora che l‘amato Catania sta per salire in serie A)“, e "Polveri condominiali" di Franco Autiero (29 novembre, ore 21), diretto e interpretato da Simona De Sarno e Francesca Piccolo. Scritto in una lingua "pop", profondamente vernacolare e partenopea ma contaminata dalla cultura di massa e dalla televisione, lo spettacolo è una divertente, brutale e tagliente analisi tra io e es: Amalia-Amelia si sveglia e dà sfogo alla sua invettiva contro il mondo, accusando un’oscura inquilina che diffonderebbe per tutto il condominio una polverina capace di portare alla pazzia e alla morte.

Clou dell’evento sarà lo spettacolo "Se Calvino avesse Cent’anni ovvero caro Calvino" (30 novembre, ore 21), scrittura scenico-drammaturgica-musicale e interpretazione delle attrici e degli attori del percorso formativo 2023 del Teatro di Roma - Teatro Nazionale. La restituzione pubblica del loro lavoro, firmata da Marco Lucchesi, propone le suggestioni raccolte dai venti giovani artisti in dieci mesi d’immersione nel mare narrativo dell’opera di Italo Calvino, uno degli autori più rappresentativi del nostro vivere contemporaneo: visionario e fabulistico e scientifico, meraviglioso e mostruoso e innamorato, desideroso di fiorire anche laddove non compreso. Il risultato sarà un intreccio di storie private e pubbliche che incrociandosi lasciano brandelli di sé in coloro che si lasciano toccare: racconti che iniziano più volte nel tentativo struggente di trovare un ascolto, in un caleidoscopio di immagini condivise.

BIGLIETTI ingresso intero € 8 € 5 (solo spettacolo) € 3-€ 1-om

TEATRO DELLE SPIAGGE

Via del Pesciolino, 26 (traversa di via Pistoiese) I° piano Conad - Firenze

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 055310230 – 3294187925 / [email protected] / www.teatridimbarco.it