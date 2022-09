"From Zero to One" i Mardi Gras tornano prodotti da Stuart Epps

L'importanza di sapere che al proprio fianco c'è, e ci sarà sempre, qualcuno che ti darà la forza per andare avanti con la consapevolezza che non si è più soli.

Il nuovo singolo dei Mardi Gras scritto da Liina Ratsep e Alessandro Matilli, prodotto da Stuart Epps (produttore di Elton John, Led Zeppelin, Oasis, Robbie Williams, George Harrison, Bill Wyman, Chris Rea) è disponibile dal 17 gennaio 2020 su Spotify e tutte le piattorme digitali e il suo video diretto da Giulio Bottini viaggia sulle 33.000 views;

L'artwork del singolo è di Simone Dalena



Tutto inizia con nuovo primo passo: la fine di un capitolo della propria vita, la fine di una relazione o di un amore, la chiusura di un percorso scolastico per intraprenderne uno nuovo, abbandonare il vecchio lavoro e aprirsi a nuove strade per il futuro. La perdita di qualcuno di così importante che quasi non la accetti, e al contempo la forza di ricominciare e guardare avanti, riprendendo le redini della propria vita con una persona cara accanto.

Un nuovo primo passo, per risalire dal fondo, dal punto più profondo che si è toccato, perché dal punto più basso, si può solo risalire.



Al giorno d'oggi sono tre le lingue che si parlano nei Mardi Gras, e all'interno di "From Zero to one" oltre alle voci del fotografo inglese Steve Bisgrove, del musicista estone Ervin Sokk ecco un prezioso cameo di Mario Cordova, uno dei più famosi doppiatori italiani che presta la sua voce a Richard Gere, Hervey Keithel, Jeremy Irons e molti altri.



I Mardi Gras inoltre sono entrati nel roster musica della Alter Erebus Press & Label che come da statuto "vuole diffondere storie, suoni, sogni e molto altro in un momento in cui la cultura deve fare resistenza e guidarci fuori dall’oscurità in maniera diversa, in modo altro, perché la cultura è vita.E per uscire dall’oscurità, bisogna prima attraversarla"

Fanno parte della Alter Erebus:

Nicholas Ciuferri founder e press director; Paolo Benvegnù founder e ceo, Matteo Madafferi founder