12 ottobre al MIIT Torino: Poesie di Gabriella Vai e inaugurazione mostre internazionali

12 ottobre al Museo MIIT di Torino: presentazione delle "Poesie dagli abissi" della poetessa Gabriella Vai e inaugurazione di tre mostre internazionali

12 ottobre al MIIT Torino: Poesie di Gabriella Vai e inaugurazione mostre internazionaliSabato 12 ottobre dalle ore 18, in occasione della XX Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, il MIIT - Museo Internazionale Italia Arte di Torino (Corso Cairoli, 4) presenta la nuova raccolta Meditatio Tempestatis. Poesie dagli abissi della poetessa Gabriella Vai. L'incontro, introdotto dal direttore del Museo Guido Folco, vede l'autrice dialogare con il poeta Gian Giacomo Della Porta intorno ai temi cardine del libro, ricerca ventennale fra cuore e spirito.

L'appuntamento si svolge in concomitanza con l'inaugurazione di tre mostre: la collettiva internazionale Il filo di Turandot (19-31 ottobre), in collaborazione con Contemporary Oil Painting di Pechino: 26 artisti provenienti da Cina, Colombia, Germania, Romania e Italia espongono oltre 30 opere tra oli su tela, fotografie, opere su carta e lavori realizzati con tecniche miste. Inaugurano la stessa sera la personale di Anna Rota Milani, che intende far rivivere l'antica tecnica della pittura su rame, e la collettiva Viaggio nell’arte. Alla scoperta di nuovi mondi (12-19 ottobre).