A Carini “Non Solo al Circo, allo Zoo ma anche…”, collettiva del “Gruppo Colorato” a cura di Carmen Frisina dedicata al rapporto tra uomini e animali

Una collettiva d’arte dedicata agli animali e al ruolo fondamentale che essi rivestono nella vita dell’uomo.

“Non Solo al Circo, allo Zoo ma anche …” è il titolo della mostra che vede protagonisti gli artisti del “Gruppo Colorato”, in programma dal 12 al 20 settembre negli spazi della Biblioteca Comunale, ex Convento dei Carmelitani, in via Rosolino Pilo 21 a Carini, in provincia di Palermo.

L’esposizione sarà inaugurata giovedì 12 settembre alle 18:00, alla presenza del sindaco Giovì Monteleone, di Carmen Frisina e Aurelia Canè, rispettivamente curatore e direttore artistico e amministratore del “Gruppo Colorato”.

Relatore dell’evento, sarà Mauri Lucchese, presidente del “Gruppo Colorato”; sarà presente anche il presidente onorario, la professoressa Fulvia Reyes.

Numerosi gli ospiti presenti al vernissage: il sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nuvoloso, l’assessore alle Attività Culturali del Comune di Carini Salvatore Badalamenti, Paride Martorana dell’Ente Nazionale Protezione Animali e la poetessa Ketty Tamburello.

La mostra sarà fruibile, con ingresso libero e gratuito, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00.

A esporre le loro opere, saranno gli artisti Loredana Aimi, Laura Buffa, Diego Buonaccorso (Vagans), Aurelia Canè, Chiara Costa, Veronica De Maria Bergler, Anna Giulia Enrile, Maria Pia Esposito, Carmen Frisina, Aurora Gentile, Francesca Gucciardi, Giuseppe Gurrera, Nino Mamone, Vincent Mancino, Rossella Marino, Gabriele Mastropaolo, Francesco Musillami, Angela Passano Zanca, Carla Perez, Maria Costanza Piraino, Patrizia Purpura, Vittorio Randisi, Giorgio Ravazzolo, Fulvia Reyes, Fabio Riotta, Maria Silvana Ruggeri, Fanny Romeo e Ketty Tamburello.

“Ho fortemente voluto realizzare la collettiva, unica nel suo genere – spiega la professoressa Carmen Frisina – perchè affronta un tema molto importante, ed è la prima volta che viene declinato in chiave pittorica”.

“Gli animali – conclude la curatrice – apportano molti benefici sociali e culturali alla condizione umana: sono esseri silenti, spesso oggetto di odiosi maltrattamenti che occorre denunciare”.

La mostra è patrocinata dal Comune di Carini.