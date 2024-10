A Palermo la presentazione del libro di Giuseppe Maurizio Piscopo “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” edito da Navarra. Appuntamento mercoledì 16 ottobre alla Fondazione “Giuseppe e Marzio Tricoli”

“Ci hanno nascosto Danilo Dolci”: è il titolo del libro scritto da Giuseppe Maurizio Piscopo e pubblicato da Navarra Editore nella Collana Officine che sarà presentato mercoledì 16 ottobre alle 17:30 alla Fondazione “Giuseppe e Marzio Tricoli”, in via Terrasanta 82 a Palermo.

L’appuntamento culturale vedrà la presenza dell’autore, in dialogo con il professore architetto Roberto Tripodi.

A organizzare l’incontro culturale, il Club Inner Wheel Palermo Igea, presieduto da Sabina De Nicola Lombardo.

Il testo racconta la vita, l’amore per i bambini, l’attenzione alle fasce più deboli di Danilo Dolci e gli eventi che lo hanno visto protagonista negli anni Cinquanta e Sessanta in Sicilia.

Una terra che Danilo Dolci scelse come teatro della sua lotta non violenta, impegnandosi per il diritto al pane, al lavoro, alla democrazia e contro ogni forma di criminalità.

Sempre in prima linea per l’emancipazione del Sud, Danilo Dolci è stato un personaggio scomodo che ha affrontato i grandi temi della società contemporanea, ancora oggi attualissimi, scrivendo circa ottanta libri.

Di questo, e molto di più, racconta l’opera di Giuseppe Maurizio Piscopo, a cento anni dalla nascita dell’educatore e attivista, tra i più significativi intellettuali del Novecento.

Il volume contiene interviste inedite alle persone che gli sono state più vicine e che hanno lavorato con lui, mirando a far conoscere il maestro della nonviolenza a tutti, anche a chi non si è mai avvicinato al suo operato, inclusi i più giovani, gli studenti e i bambini.

Il sogno di Giuseppe Maria Piscopo, maestro, compositore e musicista, è che nelle scuole si possa studiare la figura di Danilo Dolci, sin dalla quinta classe elementare.