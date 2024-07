Accolta con successo La Settimana della Cultura e degli amici dell'Uzbekistan 2024

Si è conclusa con successo la settimana “Settimana della cultura dell’Uzbekistan e degli amici” che proprio in segno di condivisione, fratellanza e amicizia ha conclamato anche il sogno d’amore della presidente dell’associazione: “Progetto Angeli” e promotrice dell’evento, Aida Abdullaeva che ha pronunciato il suo “si” a Maurizio nella meravigliosa cornice del nobile Palazzo di Monte Porzio (PU).

“Ho scelto di sposarmi in questo giorno di chiusura evento interculturale per condividere con gli amici italiani e uzbeki questo momento così importante per me. Un connubio tra arte e fratellanza molto significativo per me e per chi è intervenuto a questa grande kermesse. Un grazie a tutte le collaborazioni e sostegno all’evento”. Afferma Aida. La serata del 25 maggio ha visto protagonisti tanti artisti di alto profilo sia italiani che uzbeki. L’evento organizzato dall’ associazione culturale internazionale “Progetto Angeli” col patrocinio dell’ambasciata dell’Uzbekistan in Italia e della Città di Pesaro proclamata la capitale della cultura italiana 2024 è volto alla crescita interculturale tra Italia e Uzbekistan per auspicare in futuro la promozione artistica di giovani talenti e artisti già affermati. A condurre la serata sono state le artiste Ombretta Del Monte e Camelia Stella Enescu.

Tanta la musica che ha accompagnato le sfilate di Donna Patrizia Angelika Farinelli, Marchesa di San Lorenzo, in arte stilista Patty Farinelli, Paola Zannoni, Ivana Maiolati, e in conclusione la collezione abiti d’epoca del periodo tra il 1700 e 800 di Adriana Monaco Costumi. Le sfilate sono state a cura della modella e attrice Melissa Mil.

Le arie intonate dalle splendide voci dei cantanti: Mauro Branda, Augusto Celsi, Natalia Simonova, Teresa Sparaco, Gianni Di Meo, Marcella Foranna, Emanuela Mari, Ksenia Rega e Nicoletta Ricciarelli, hanno spaziato dal classico napoletano, ai canti uzbeki, all’opera lirica e alcuni brani di colonne sonore. Degna di nota la giovanissima soprano uzbeka Ksenia Rega che con la sua straordinaria voce ha conquistato pubblico e avuto consenso dai suoi colleghi. Soddisfazione per questo grande evento anche da parte della diplomazia uzbeka con la presenza di Otabek Akbarov ex ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia:

“I complimenti ad Aida Abdullaeva promotrice per il secondo anno di questo splendido incontro interculturale che vede tanti artisti dialogare nelle attraverso lo scambio e studio delle reciproche culture.” Sempre dall’Uzbekistan ammirazione per l’evento da parte del mondo della finanza e imprenditoria con Anvar Rasulev e Khalida Rasulev, quest’ultima ha presentato creazioni sartoriali in tessuto uzbeko con i soprabiti Chapan che ha portato e con le stoffe e ricami fatti a mano che si chiamano Susane.

Tra i creativi in sala anche la designer di gioielli Donna Luna Venezia e la stilista in arte Patty Farinelli, che ha anche creato l’abito da sposa ispirato principessa Sissi per Aida Abdullaeva. Per le arti visive, erano presenti in sala , l’artista Lorenza Altamore con le opere dedicate a Marco Polo e Via della Setta e le sculture omaggio agli etruschi, il critico d’arte Enzo Dall’Ara. Le opere esposte degli artisti Akmal Nur presidente dell'Accademia delle Arti dell'Uzbekistan, degli studenti e maestri d’arte della Kimyo International University di Tashkent , Miguel Angel Acosta Lara, Patrizia Dalla Valle e di Ombretta Del Monte.

Durante la settimana interculturale l’associazione Progetto Angeli ha avuto il prestigioso contributo artistico dal rinomato ceramista uzbeko Megroj Bobomurodov proveniente da Samarcanda, che il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini ha invitato a partecipare alla prestigiosa manifestazione "Buongiorno ceramica". La presidente Aida esprime i più sinceri ringraziamenti a Mauro Branda, socio fondatore, per aver ideato e organizzato brillantemente questo progetto, nonché "per aver generosamente offerto la propria casa all'artista ospite. Nell'ambito di questa straordinaria collaborazione, stato firmato un memorandum di intesa tra Deruta e Samarcanda. Inoltre, stiamo già pianificando un emozionante viaggio per 10 rappresentanti di Deruta verso Samarcanda, previsto per l'autunno di quest'anno. Celebrando la vita e l'amicizia!

Si ringraziano il giornalista e direttore artistico di Notalirica Gianni Leuci, per il make up Centro Estetica Pamela di Castelvecchio e i fotografi ufficiali dell’evento: Daniele Cama e Marina Neberekutina, il dj Valerio. Un ulteriore ringraziamento a Stefano Ticchi, la signora Daniela e tutto lo staff dell’osteria del Borgo di Pergola, ristorante tipico marchigiano.

Un successo anche per questa seconda edizione che fa ben sperare in un percorso futuro sempre più ricco di collaborazioni e progetti per celebrare l’arte, la vita e l'amicizia".

Dott.ssa Melinda Miceli critico d’arte, Editorialista