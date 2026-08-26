Addio a Tim Curry, il Pennywise originale e il Dottor Frank-N-Furter che hanno segnato il cinema horror e cult

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Il mondo del cinema e della cultura pop dice addio a Tim Curry, iconico interprete di due personaggi che hanno lasciato il segno: il Pennywise di It (tratto dal romanzo di Stephen King) e il Dottor Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show. L'attore britannico, nato a Grayshallock il 19 aprile 1946, è morto all'età di 80 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra i fan di tutto il mondo.

Una carriera tra teatro, cinema e televisione

Tim Curry ha iniziato la sua carriera sui palcoscenici londinesi, ma è stato il ruolo di Frank-N-Furter nel musical Rocky Horror a renderlo celebre a livello internazionale. Il suo personaggio, un alieno scienziato travestito, è diventato un'icona del cinema cult, con performance teatrali che hanno definito un'epoca. Oltre a questi ruoli, Curry ha interpretato Long John Silver in L'isola del tesoro dei Muppet, il malvagio Conte Orlok in I Muppet nell'isola del tesoro, e ha prestato la voce a Kaa nel remake live-action di Il libro della giungla (1994) e a Re Sombra nella serie animata My Little Pony.

L'impatto di Pennywise su generazioni di spettatori

La sua interpretazione del clown assassino Pennywise nella miniserie televisiva It del 1990 ha terrorizzato e affascinato un'intera generazione. Con la sua risata malefica e il suo sguardo glaciale, Curry ha creato un villain cinematografico che è rimasto impresso nella memoria collettiva, tanto da influenzare successivi adattamenti, incluso il remake del 2017 con Bill Skarsgård. La sua carriera ha attraversato cinque decenni, toccando anche il doppiaggio, i videogiochi e la musica, con album come Read My Lips.

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Un'eredità che continua

Nonostante negli ultimi anni avesse ridotto l'attività a causa di un ictus, Tim Curry ha continuato a essere amato e rispettato nel mondo dello spettacolo. Il suo contributo al cinema horror e al teatro musicale rimarrà per sempre, e i fan continueranno a celebrare le sue indimenticabili performance. La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma il suo genio creativo vive attraverso le sue opere.

La notizia della sua morte ha suscitato messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan in tutto il mondo, testimonianza di quanto Tim Curry abbia inciso non solo su chi lo ha visto recitare, ma sull'intero panorama artistico.