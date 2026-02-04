Al Teatro Bracco di Napoli va in scena: “Sogno di ritorno. A volte occorre ri-conquistare i propri sogni” Teatro performativo tra recitazione, danza e magia.

Tempo di lettura: ~2 min

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 19.30, il Teatro Bracco di Napoli ospita Sogno di ritorno, a volte occorre ri-conquistare i propri sogni. Spettacolo di teatro performativo prodotto da Magic in Progress ETS con il supporto del Teatro Bracco, scritto e diretto da Paolo Calabrò con la direzione magica di Carlo Tortora ed il contributo creativo di Genni Monfregola.

Un racconto scenico che intreccia parola, musica, danza ed illusionismo, dando vita ad un’esperienza teatrale intensa e visionaria, capace di parlare ad un pubblico trasversale.

Lo spettacolo narra la storia di un giovane artista che sogna di esibirsi nei grandi cabaret del mondo. Durante il viaggio verso un teatro fuori città, una telefonata diventa l’innesco di qualcosa di inatteso: un viaggio interiore. Un attraversamento emotivo che lo condurrà a riconciliarsi con se stesso e con la sua città d’origine: Napoli. Perché forse il sogno che stava inseguendo era già iniziato.

“Sogno di ritorno” è un omaggio ai sogni di chi parte e di chi ritorna, a quelle aspirazioni che spingono lontano ma che, spesso, riportano alle proprie radici. In scena, la magia – tra prestidigitazione e illusionismo – diventa metafora del desiderio e dell’illusione, mentre la danza (moderna, contemporanea ed aerea) amplifica il racconto emotivo attraverso il corpo ed il movimento.

Sul palco Carlo Tortora (prestigiatore), Paolo Calabrò (attore e illusionista), Genni Monfregola (performer), le danzatrici aeree Susy Abbate ed Emanuela Canditone, insieme al corpo di ballo Dproject, diretto da Daniela Maringolo. Uno spettacolo parlato e musicale, costruito come un mosaico di linguaggi espressivi che dialogano tra loro.

Con una durata di 80 minuti più intervallo, Sogno di ritorno rappresenta una proposta originale nel panorama teatrale partenopeo e un’occasione speciale per vivere una serata di San Valentino non convenzionale, all’insegna dell’emozione e dell’immaginazione.

INFO SPETTACOLO

DOVE: Teatro Bracco – Napoli

QUANDO: Sabato 14 febbraio 2026

Ore 19.30

PRODUZIONE: Magic in Progress ETS

REGIA TEATRALE: Paolo Calabrò

REGIA MAGICA: Carlo Tortora

DURATA: 80 minuti + intervallo

INFO E BIGLIETTI: 3385282749 – 3383427773

oppure direttamente presso il botteghino del teatro Bracco

in via Tarsia, 40