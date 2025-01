Allerta Meteo: pioggia, vento e bufere di neve in arrivo – Avviso della Protezione Civile

Situazione Meteo

Un'ondata di correnti fredde di origine artica è in procinto di attraversare l'Europa centro-orientale, portando un deciso cambiamento climatico sul Mediterraneo centrale.

Durante il weekend, un vortice ciclonico si svilupperà sul basso Tirreno, raggiungendo la Sicilia entro lunedì, generando una forte perturbazione sulle regioni del medio versante adriatico e del Sud Italia.

Si prevede un drastico calo delle temperature e nevicate fino a quote basse.

Zone a Rischio

Le regioni centrali e meridionali saranno le più colpite, con piogge abbondanti, temporali e bufere di neve sull'Appennino.

Particolare attenzione alle coste adriatiche per il rischio mareggiate, causate da forti venti di Grecale.

Previsioni Dettagliate

Sabato

Nord Italia: Giornata perlopiù soleggiata. Addensamenti mattutini sulla Romagna con isolate nevicate sopra gli 800 metri.

Centro Italia: Piogge su Marche, Umbria, bassa Toscana e Lazio, con intensificazione nel pomeriggio. Nevicate a partire dai 1200 metri sull’Appennino centrale.

Sud Italia e Isole: Prime piogge in Campania, in estensione verso Basilicata, Puglia e alta Calabria. Nevicate in calo fino a 800-1000 metri. Rovesci sparsi sulla Sardegna.

Venti: Tesi occidentali, in rotazione da nordest sull'Adriatico.

Temperature: In calo su gran parte del Centro-Nord.

Domenica

Nord Italia: Stabile e soleggiato con qualche velatura sulla Romagna.

Centro Italia: Piogge in Abruzzo con nevicate dai 100-300 metri. Altrove tempo asciutto, con schiarite prevalenti.

Sud Italia e Isole: Maltempo diffuso. Forti temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Molise, con accumuli nevosi superiori ai 50 cm sull’Appennino. In Calabria nevicate dai 200-400 metri. Variabilità in Sardegna con locali piogge.

Venti: Grecale intenso e sudovest sullo Ionio.

Temperature: Ulteriore diminuzione.

Lunedì

Nord Italia: Prevalentemente soleggiato con nubi sparse sulla Romagna.

Centro Italia: Instabilità su Marche e Abruzzo con nevicate anche in pianura. Miglioramenti dal pomeriggio.

Sud Italia e Isole: Perturbato su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, con nevicate abbondanti dai 300-500 metri. Mareggiate sulle coste adriatiche e dello Ionio.

Venti: Forti da nordest, con raffiche tempestose sulle coste.

Temperature: Ulteriore calo.

Allerta Meteo: Avviso della Protezione Civile per Sabato 11 Gennaio 2025

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per la giornata di domani, sabato 11 gennaio 2025, a causa di condizioni meteo avverse che interesseranno diverse regioni italiane. Di seguito, i dettagli delle criticità previste.

Criticità Ordinaria per Rischio Idraulico / Allerta Gialla

Calabria:

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Tirrenico Centro-Settentrionale

Criticità Ordinaria per Rischio Temporali / Allerta Gialla

Abruzzo:

Bacino Alto del Sangro

Basilicata:

Zone Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria:

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Tirrenico Centro-Settentrionale

Molise:

Frentani - Sannio - Matese

Alto Volturno - Medio Sangro

Litoranea

Criticità Ordinaria per Rischio Idrogeologico / Allerta Gialla

Abruzzo:

Bacino Alto del Sangro

Calabria:

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Tirrenico Centro-Settentrionale

Campania:

Basso Cilento

Alto Volturno e Matese

Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana

Alta Irpinia e Sannio

Tanagro

Penisola Sorrentino-Amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Tusciano e Alto Sele

Piana Sele e Alto Cilento

Lazio:

Bacini di Roma

Bacino del Liri

Bacini Costieri Sud

Aniene

Molise:

Frentani - Sannio - Matese

Alto Volturno - Medio Sangro

Litoranea

Puglia:

Basso Ofanto

Basso Fortore

Gargano e Tremiti

Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Adriatica

Salento

Puglia Centrale Bradanica

Sub-Appennino Dauno

Raccomandazioni della Protezione Civile

Prestare attenzione nelle aree a rischio idraulico, idrogeologico e soggette a temporali.

Evitare gli spostamenti non necessari, soprattutto in prossimità di fiumi, torrenti e zone montuose.

Verificare le condizioni meteo locali e seguire gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e seguite le indicazioni delle autorità locali.

Per dettagli più specifici, consultate il sito ufficiale della Protezione Civile o i portali meteorologici regionali.