Allerta meteo: weekend di ciclone e nubifragi su Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia – Tutti i dettagli

Il maltempo non dà tregua: si prevede un fine settimana di piogge intense e possibili nubifragi su diverse regioni italiane. Particolare attenzione a Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, dove le condizioni meteo potrebbero diventare critiche.

Maltempo in arrivo: cosa aspettarsi

Una perturbazione di origine ciclonica sta per colpire l'Italia, portando piogge abbondanti non solo sulle regioni centro-settentrionali, ma anche al Sud. Il vortice ciclonico, isolandosi tra le Isole Maggiori e il Nord Africa, si intensificherà, causando forti precipitazioni su Sicilia, Calabria e Basilicata, oltre che in Puglia.

Rischio di nubifragi su Calabria e Sicilia

Le regioni del versante ionico, in particolare la Calabria, sono sotto stretta osservazione: qui gli accumuli pluviometrici potrebbero raggiungere i 200-300 mm, con il rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche. Anche la Sicilia sarà fortemente colpita, con temporali che potrebbero causare danni significativi. L'Emilia-Romagna, già segnata da recenti eventi meteorologici, potrebbe vedere ulteriori accumuli di pioggia superiori agli 80-90 mm, aumentando il rischio di allagamenti e esondazioni.

Previsioni meteo per sabato

Nord Italia: Maltempo diffuso, con piogge e rovesci soprattutto su Triveneto ed Emilia-Romagna. Le precipitazioni si estenderanno anche a Lombardia, Piemonte e Liguria. Criticità maggiori lungo il Po e in Emilia-Romagna, con rischio alluvioni.

Centro Italia: Tempo perturbato su tutto il territorio, con piogge intense soprattutto sul versante tirrenico. Lievi attenuazioni solo in serata.

Sud Italia: Maltempo in rapido peggioramento. Piogge intense e temporali colpiranno la Sicilia, la Calabria ionica e, in mattinata, anche il Salento. Possibilità di nubifragi sul settore siculo. Piogge in attenuazione serale in Puglia.

Sardegna: Variabilità e piogge, soprattutto sul versante tirrenico. Venti forti di Scirocco e Maestrale.

Previsioni meteo per domenica

Nord Italia: Residue piogge al mattino su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Miglioramento nel pomeriggio con schiarite.

Centro Italia: Piogge sparse al mattino su Marche e Toscana, in attenuazione nel corso della giornata. Alcuni rovesci sul basso Lazio.

Sud Italia: Parziali schiarite su Campania, Puglia e Sicilia meridionale. Piogge sul settore ionico della Calabria, con possibilità di nubifragi sull'alto versante ionico.

Sardegna: Piogge e rovesci intensi sul lato tirrenico, con maggior variabilità ad ovest.

Venti e temperature

Durante il weekend, si prevedono venti tesi o forti di Scirocco, mentre sulle isole maggiori soffieranno venti di Maestrale. Le temperature subiranno una diminuzione sabato, per poi aumentare lievemente domenica.

Conclusione: Il weekend sarà caratterizzato da un forte peggioramento del tempo, con particolare criticità in Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. È importante seguire gli aggiornamenti meteo e prestare attenzione alle eventuali allerte emesse dalle autorità locali.

Allerta Protezione Civile per la giornata di oggi, Sabato 19 ottobre 2024:

ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Marche: Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna