AMA Calabria, a Lamezia Terme le stelle mondiali Michael Barenboim e Natalia Pegarkova-Barenboim

Compagni nella vita, uniti anche dalla passione per la musica. Due musicisti che il mondo intero apprezza per le qualità tecniche ed artistiche, considerandoli tra i grandi interpreti della musica classica. Michael Barenboim, al violinoe Natalia Pegarkova-Barenboim, al pianoforte, venerdì 8 novembre, alle ore 18, si esibiranno nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Un appuntamento che conferma l’attenzione dell’Associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, nel proporre sempre grandi artisti.

«Non c’è molto da dire – dichiara il direttore artistico – su Michael Barenboim e Natalia Pegarkova-Barenboim, due artisti acclamati nei più grandi teatri del mondo. A parlare è la loro carriera fatta di grandi successi e di riconoscimenti ricevuti per le loro esibizioni intense. Ancora una volta possiamo considerarci soddisfatti per essere riusciti a inserire nel cartellone della stagione musicale 2023-2024 due musicisti che non mancheranno di essere apprezzati dal nostro pubblico».

Il suono del Duo Barenboim è corposo, il fraseggio molto espressivo. Entrambi dotati di una capacità tecnica senza pari, sono in possesso di un particolare magnetismo che conduce a un caleidoscopio di colori, immagini e sensazioni. In ogni momento la loro performance è un’emozione profonda, una caratteristica che riesce a rendere più partecipe il pubblico.

La ricchezza cromatica del pianoforte di Natalia Pegarkova-Barenboim e le evoluzioni del violino di Michael Barenboim mettono in mostra il loro rapporto speciale ed intimo. Chi ha avuto modo di assistere ai loro concerti è rimasto incantato da una sensibilità artistica fuori dal comune e dalla visione intima delle loro esibizioni, durante le quali violino e pianoforte riescono ad alternarsi perfettamente; un dialogo continuo che evidenzia un ottimo affiatamento.

Nel concerto di Lamezia Terme il Duo Barenboim eseguirà brani del tardo romanticismo francese e francofono, composti da Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Lili Boulanger, Ernest Chausson, Henri François Joseph Vieuxtemps. Dalla “Sonata n. 1 per violino e pianoforte Postuma”, dell’autore del “Bolero” alla “Berceuse” di Fauré, fino alla “Sonata per viola op.36 in Si bemolle maggiore” di Vieuxtemps, ogni esecuzione verrà esaltata da una straordinaria eleganza e da un enorme rispetto per le partiture originali.

Sarà possibile assistere al concerto di Michael Barenboim e Natalia Pegarkova-Barenboim con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto

PROGRAMMA

Maurice Ravel

Sonata n. 1 per violino e pianoforte Postuma

Allegro

Gabriel Fauré

Berceuse

Romance

Andante

Lili Boulanger

3 Stücke

Ernest Chausson

Pièce op. 39 (viola e pianoforte)

Henri François Joseph Vieuxtemps

Sonata per viola op.36 in Si bemolle maggiore

Maestoso

Andante con moto

Finale scherzando