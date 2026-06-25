Soverato, al via 40 Progetti di Vita per rafforzare inclusione e servizi sociali

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Un nuovo passo verso l'inclusione sociale, l'autonomia e il rafforzamento dei servizi socio-assistenziali nel territorio di Soverato

L'Ambito Territoriale Sociale di Soverato compie un importante passo avanti nel percorso di rafforzamento del sistema integrato dei servizi alla persona, con l'avvio di 40 Progetti di Vita destinati ai cittadini più fragili del territorio.

L'iniziativa si inserisce in un quadro normativo delineato dalla Legge 328/2000 poi ridefinito dalla Riforma della Disabilità del 2024, tramite la Legge 227/2021 e il D.Lgs. 62/2024 che hanno posto al centro delle politiche sociali la personalizzazione degli interventi e la costruzione di percorsi individualizzati capaci di rispondere ai bisogni complessi delle persone e delle loro famiglie.

Il Progetto di Vita rappresenta un percorso di crescita, autonomia e inclusione che deve accompagnare ogni persona con delle fragilità nelle diverse fasi della vita. "Il nostro obiettivo è costruire una comunità sempre più accogliente, capace di offrire opportunità concrete e di rimuovere ostacoli che limitano la piena partecipazione alla vita collettiva" – dichiara il sindaco Daniele Vacca in qualità di presidente dell'Ambito Territoriale – "Intendo ringraziare per il grande lavoro svolto Paola Grande, responsabile delle Politiche Sociali del Comune di Soverato, la Dott.ssa Barone Maria Rosaria, responsabile della Neuropsichiatria Infantile di Soverato, la Dott.ssa Maria Concetta LoPrete, la Dott.ssa Maria Foresta del Distretto Sanitario di Soverato e tutta l'equipe multidisciplinare coinvolta" – conclude Vacca.

Per la definizione e l'attuazione dei Progetti di Vita è stata attivata l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che ha visto il coinvolgimento di tutti i servizi territoriali competenti: Equipe Multidisciplinare di Ambito, Distretto Sanitario, Neuropsichiatria Infantile (NPI), Centro di Salute Mentale (CSM), Servizio per le Dipendenze (SerD), Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e, soprattutto, le famiglie dei beneficiari, protagoniste del percorso di progettazione e condivisione degli interventi.

Questo importante risultato si aggiunge ai numerosi interventi socio-assistenziali già attivati dall'Ambito Territoriale Sociale di Soverato e si inserisce nel più ampio percorso di raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), obiettivo strategico per garantire servizi sociali sempre più efficaci, uniformi e accessibili a tutti i cittadini.

L'Ambito Territoriale Sociale di Soverato continuerà a investire nella programmazione e nel potenziamento dei servizi sociali, promuovendo modelli di intervento integrati e personalizzati che mettano al centro la dignità della persona e il benessere delle comunità locali.