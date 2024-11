Amici della Musica, a Catanzaro il duo Arnaboldi-Mazzuca proporrà un viaggio nel mondo della danza

Un sodalizio artistico nato vent’anni fa e che, ancora oggi, non finisce di stupire per la qualità delle proposte musicali. Venerdì 8 novembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, le note di Giuseppe Arnaboldi, al violino, e di Giovanni Mazzuca, al pianoforte, ci condurranno nel mondo della danza dal XVII secolo ad oggi.

«Abbiamo già avuto modo di apprezzare e conoscere i Maestri Arnaboldi e Mazzuca. Il ritorno dei due musicisti confermerà quanto siano propensi a esprimersi in ambiti diversi. La proposta attuale è ricca ed interessante; un viaggio coinvolgente che ci permetterà di entrare in un universo particolare come quello della danza. Un progetto quanto mai interessante che sarà gradito dal nostro pubblico».

Una costante ricerca del suono e del fraseggio contraddistingue ogni esibizione del Duo Arnaboldi-Mazzuca. Le scelte interpretative sempre raffinate e la straordinaria energia comunicativa sono le qualità che pongono i due musicisti all’attenzione di pubblico e critica. Le trascrizioni di Giovanni Mazzuca e la revisione violinistica di Giuseppe Arnaboldi rendono ogni esecuzione innovativa e rigorosa al tempo stesso; una caratteristica importante grazie allla quale vengono esaltate le loro indubbie doti tecniche.

Il concerto di Catanzaro li vedrà esibirsi in alcuni tra i brani più conosciuti del mondo della danza, composti da autori come Luigi Boccherini, Gioacchino Rossini, Johann Strauss jr., Léo Delibes, Amilcare Ponchielli, Zequinha De Abreu, Cole Porter, Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič, Carlos Gardel, Juan de Dios Filiberto e Jacob Thune Hansen Gade. Un elenco di compositori che ha lasciato pagine indimenticabili e amate nel tempo.

Sin dall’apertura con il “Minuetto” di Boccherini, brano largamente adoperato nella cultura di massa, il Duo Arnaboldi-Mazzuca saprà tracciare un percorso vario e accattivante con le musiche che non hanno mai smesso di emozionare per la loro intensità. Tra i tanti brani non potrà mancare uno dei valzer che più di tutti rappresenta questo meraviglioso ed elegantissimo ballo: “Sul bel Danubio blu” op. 314 di Johann Strauss figlio. Una delle più famose composizioni di tutta la musica classica di ogni tempo, sarà eseguita nella versione di Adolf Schulz-Evler, pianista polacco della seconda metà dell’800, rivisitata da Giovanni Mazzuca, che si è ispirato a Sergio Fiorentino, che spesso era inserito come bis nei suoi concerti.

In un programma dedicato alla danza non poteva mancare la “Danza delle Ore” tratta dall’opera “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli. Il brano è l’unico di un compositore italiano utilizzato dalla Disney nel film d’animazione “Fantasia”. “Tico tico” di Zequinha De Abreu e “Beguine the beguine” di Cole Porter saranno un salto nella modernità, composizioni eseguite da numerosi artisti che le hanno rese immortali.

Il viaggio proposto dal Duo Arnaboldi-Mazzuca si concluderà con un ballo seducente: il tango argentino. Il medley di “Por una cabeza” di Carlos Gardel, “Caminito”di Juan de Dios Filiberto e “Gelosia” di Jacob Gade sarà l’affascinante finale di un concerto appassionante.

Sarà possibile assistere al concerto di Giuseppe Arnaboldi e Giovanni Mazzuca con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Luigi Boccherini

Minuetto G275 n. 3

Gioacchino Rossini

La danza Tarantella

Johann Strauss jr.

Adolf Andrey Schulz-Evler

Arabesques su “An der schönen blauen Donau”

Johann Strauss jr

Fledermaus Quadrille

Unter Donner und Blitz – Polka schnell

Léo Delibes

Mazurka da Coppelia

Amilcare Ponchielli

Danza delle Ore da La Gioconda

Zequinha De Abreu

Tico tico no Fubà

Cole Porter

Begin the Beguine

Vincent Millie Youmans

Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič

Tahiti trot

Carlos Gardel

Juan de Dios Filiberto

Jacob Thune Hansen Gade

Tango fantasy