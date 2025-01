Antonio De Filippis Nominato Coordinatore Cittadino di Calabria Azzurra

L’Avvocato Antonio De Filippis è stato nominato coordinatore cittadino di Calabria Azzurra, il movimento nato per la promozione culturale e turistica del territorio calabrese, vicino al Consigliere Regionale di Forza Italia, Antonello Talerico.



Con grande entusiasmo, De Filippis ha accolto la nomina, sottolineando il suo impegno a lavorare con determinazione per il benessere della città e per lo sviluppo del territorio. “È per me un onore ricevere questo incarico. Mi impegnerò al massimo per portare avanti i valori di Calabria Azzurra, affinché la nostra città possa crescere e valorizzare il suo patrimonio culturale e turistico,” ha dichiarato De Filippis.



Il movimento, che punta a rafforzare l’identità calabrese attraverso il rilancio delle sue tradizioni e risorse turistiche, si prepara dunque a entrare nel vivo delle attività locali con il supporto di una nuova leadership. Con l’esperienza e la passione che lo caratterizzano, l’Avv. De Filippis si propone di affrontare le sfide future con uno sguardo attento alle opportunità di sviluppo per la città e la regione, con l’intento di coinvolgere tutte le associazioni di settore.