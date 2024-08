Ardore-Calcio: 2° Memorial “Peppe Sollazzo”. Vince il Locri (3-1) sull’Ardore.

```html

ARDORE (RC), 18 AGO - Si è svolto ieri pomeriggio ad Ardore (Rc), con inizio alle ore 17, presso lo stadio di C.da Vescovado, il 2° Memorial in ricordo di Peppe Sollazzo, giocatore che ha militato negli anni ’70 nella Bovalinese, nell’Ardore e nel Locri.

Epica la sua avventura, insieme ai suoi compagni di squadra di allora e a Mister Mihaly Voros, con la maglia amaranto della Bovalinese, che lo ha visto protagonista nel 1974 della splendida cavalcata che portò la squadra reggina a disputare la finale di Coppa Italia Dilettanti in quel di Montecatini Terme, finale persa contro la Miranese (Ve) con il minimo scarto (1-0), ma che ha reso tanto onore ed orgoglio ai colori amaranto.

Ma Peppe Sollazzo, durante il suo percorso sportivo, ha contribuito a fare le fortune anche della sua amata Ardore e del vicino Locri, squadre alla quale era naturalmente molto legato.

Presenti ieri allo stadio i familiari di Peppe Sollazzo che, commossi, hanno ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti.

Un saluto particolare lo hanno riservato agli ex compagni di squadra che non hanno perso l’occasione per rivedersi di nuovo (l’ultima volta era stato soltanto qualche giorno fa, a Bovalino, in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla finale di Coppa Italia Dilettanti disputata dagli amaranto a Montecatini).

Per la cronaca, il triangolare, che è servito alle squadre anche come ulteriore preparazione in vista dell’avvio dei rispettivi campionati, si è concluso con la vittoria dell’Asd Locri che ha avuto la meglio prima sulla Bovalinese ai rigori e poi, in finale, dell’Ardore con il risultato di 3 a 1.

Prima dell’inizio tutti i Presidenti, oltre a ricordare la figura di Peppe Sollazzo, hanno fatto un primo bilancio della preparazione fin qui effettuata dalle proprie squadre e della sessione di mercato estiva svolta ma non ancora conclusa che potrebbe riservare ancora qualche lieta sorpresa.

Numeroso il pubblico presente sugli spalti. Ricordiamo che il Locri parteciperà al campionato di Serie D, l’Ardore a quello di Eccellenza e la Bovalinese a quello di Promozione. Tutti molto soddisfatti i tecnici che hanno tratto delle utili indicazioni per il completamento della preparazione.

Un momento particolarmente toccante è stato l’ingresso in campo delle tre squadre che hanno salutato il pubblico davanti ad una gigantografia portata dai figli di Peppe Sollazzo (Bruno e Maria) e da alcuni bambini, poster che raffigurava l’immagine di Sollazzo recante la scritta “Per noi hai vinto tu”, e poi la foto finale con intorno alcuni dei vecchi compagni di squadra.

E’ stato, quindi, un bel pomeriggio di sport, utile anche a intensificare la preparazione e a tastare le doti calcistiche degli ultimi arrivati. Unanime la soddisfazione dei tre tecnici: Criaco (Ardore); Scorrano (Locri) e Frascà (Bovalinese), che hanno avuto le prime positive risposte ai loro insegnamenti tecnico-tattici che in questi giorni, i ragazzi, stanno studiando e sperimentando.

A margine dell’incontro, il Sindaco di Ardore (rieletto) Giuseppe Campisi, ha detto che l’amministrazione comunale anche quest’anno ha sentito il dovere di organizzare questo memorial in ricordo di Peppe Sollazzo, perché oltre che un grande amico è stato anche un valido sportivo che ha portato sempre in alto con passione ed orgoglio il nome di Ardore.

Al termine, si è svolta a centrocampo la premiazione di tutti i partecipanti con la consegna di targhe e riconoscimenti personali.

Per quanto riguarda gli incontri c’è da dire che nel primo match disputato tra l’Asd Bovalinese 1911 e l’Asd Locri l’incontro è terminato in parità (0-0), e quindi si è andati ai calci di rigore.

Domenico Carbone, il più esperto in campo, sbaglia il primo per la Bovalinese mentre vanno a segno tutti gli altri, pertanto a vincere è stato il Locri.

Nella seconda frazione la disputa è stata tra la Bovalinese e l’Ardore, sfida vinta da quest’ultima per 2-0 con un magistrale goal segnato a palombella dall’ultimo arrivato, l’argentino Aguero.

Nella sfida finale tra Ardore e Locri, vantaggio per gli ospiti raggiunti poi dall’Ardore, nei minuti finali accelerazione del Locri che in pochi minuti sigla una doppietta portando il risultato finale sul 3-1.

Pasquale Rosaci

