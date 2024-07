Ardore-calcio: Minniti, pronti a partire! Dopo il mister (Criaco) puntiamo a giocatori di qualità per la riconferma anche in Eccellenza.

ARDORE (RC), 03 GIU - La società amaranto dell’Ardore Calcio non conosce soste e, passati i bei momenti di festa dovuti alla straripante vittoria nel campionato scorso di Promozione (girone B) e conseguente salto di categoria in Eccellenza, ora torna in pista più determinata di prima ad allestire un team di primissimo piano per ben figurare nel massimo torneo calcistico regionale 2024/25.

Per quanto riguarda l’aspetto societario, il Presidente del club, l’Avv. Eugenio Minniti, nei gironi scorsi ha fatto intendere che a breve ci potrebbero essere delle new entry a livello di partnership che porterebbero nuova linfa vitale, soprattutto in termini economici, linfa che consentirebbe alla società di programmare con maggiore tranquillità la stagione 2024/2025. All’obiettivo dichiarato (salvezza), non si preclude, comunque, la possibilità di poter agganciare una eventuale strada che porti ai playoff.

Nel puzzle amaranto il primo tassello è stato già messo con l’annuncio del nuovo allenatore (Alberto Criaco, ex tecnico del Brancaleone che tanto bene ha fatto nel corso dell’ultimo triennio), per lui manca solo l’ufficializzazione sancita dalle carte. Nel frattempo, i rumors parlano di alcuni arrivi importanti già contattati dalla società e ci riferiamo agli acquisti del difensore Pietro Morabito e dell’attaccante Giuseppe Virgara, entrambi provenienti dal Brancaleone e molto legati al nuovo mister. Non è da escludere qualche altro arrivo, sempre proveniente dalla squadra rosso-azzurra reggina.

“Stiamo cercando di allestire una squadra che punti soprattutto a raggiungere una salvezza tranquilla -ha dichiarato il Presidente Minniti- senza però lasciare nulla d’intentato qualora si presentasse l’occasione di poter agganciare i playoff. Nell’eventualità, sono certo d’interpretare il pensiero di tutta la società, non ci faremo trovare certamente impreparati. Un altro nostro grande obiettivo è quello di valorizzare i tanti giovani che abbiamo in squadra, così come abbiamo fatto l’anno scorso con Michele Mazzone e Giuseppe Politanò, entrambi convocati per la rappresentativa della Calabria al torneo delle Regioni, partecipazione che li ha visti giungere in finale. E’ chiaro che contiamo di rafforzare la squadra partendo dallo zoccolo duro rappresentato dagli elementi che hanno vinto trionfalmente il campionato di promozione, e mi riferisco in particolare agli over: Giovanni Libri, Luca Schiavello, Gianluca Bottiglieri, Gonzalo De Jesus Dure Jara, Domenico Luciano, Giovanni Glicora e Domenico Bruzzaniti. Mentre per quanto riguarda gli under, riconferma scontata per: Michele Mazzone, Matteo Pio Muià, Francesco Cinanni e Giuseppe Chiricosta Politanò. Oltre a questi, lo staff tecnico sta valutando attentamente la eventuale riconferma di altri atleti. Per concludere, la società non esclude di poter acquisire anche alcuni elementi di categoria che vadano a rafforzare in maniera consistente il nostro team, in particolare una punta che affianchi il nostro bomber Bruzzaniti”

Pasquale Rosaci