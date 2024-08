Arrestato in Argentina Leonardo Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse: sarà estradato in Italia

L'Argentina ha arrestato l'ex membro delle Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi, noto con il nome di battaglia 'Stefano'.

Dopo anni di latitanza e una revoca dello status di rifugiato concesso dall'Argentina nel 2004, Bertulazzi sarà estradato in Italia, dove dovrà scontare una pena di 27 anni di reclusione per il rapimento dell'ingegnere navale Piero Costa avvenuto a Genova il 12 gennaio 1977.

La storia del sequestro di Piero Costa

Piero Costa, appartenente a una delle famiglie di armatori più ricche di Genova, fu rapito nei pressi della sua abitazione a Castelletto da due uomini armati.

Il sequestro, organizzato dalla colonna genovese delle Brigate Rosse, mirava a raccogliere fondi per le attività sovversive del gruppo, come l'acquisto dell'appartamento di via Montalcini, noto per essere il luogo di prigionia di Aldo Moro durante il suo sequestro.

Il riscatto e la liberazione

Dopo intense trattative con la famiglia Costa, la richiesta di riscatto iniziale di 10 miliardi di lire venne ridotta a un miliardo e cinquecento milioni di lire.

Il pagamento fu effettuato a Roma, nel parco di Villa Sciarra, il 26 marzo.

Piero Costa fu rilasciato il 4 aprile, legato mani e piedi in salita San Bersezio.

Collaborazione internazionale per l'arresto

L'arresto di Bertulazzi è stato possibile grazie alla collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane, argentine e Interpol.

La polizia argentina ha eseguito l'arresto alla presenza dell'Intelligence italiana e di rappresentanti delle forze di polizia italiane, tra cui la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, la Digos di Genova e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Reazioni dal governo italiano

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso "profondo apprezzamento alle autorità argentine per aver eseguito l'arresto di Leonardo Bertulazzi".

In un comunicato di Palazzo Chigi si sottolinea come l'operazione sia frutto di un'intensa collaborazione internazionale.

L'arresto e l'estradizione di Bertulazzi rappresentano un passo significativo nella lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato internazionale, ribadendo l'impegno dell'Italia e della comunità internazionale nel perseguire la giustizia.