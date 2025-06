Boato a Napoli, esplosione devasta un palazzo: vittima un 57enne, grave una donna

Tempo di lettura: ~2 min

Esplosione a Napoli in via Peppino De Filippo: morto un uomo, ferita gravemente una donna

NAPOLI – 26 giugno 2025 – Tragedia nel cuore del capoluogo campano: un’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, ha sconvolto nel tardo pomeriggio uno stabile in via Peppino De Filippo, a pochi passi dal centro cittadino. Il bilancio è drammatico: un uomo di 57 anni è morto, mentre una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da una bombola del gas esplosa all’interno di un ristorante situato al piano terra dell’edificio. La deflagrazione ha provocato un parziale crollo della struttura, intrappolando le persone all’interno. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

I soccorsi: area in sicurezza e nessun disperso accertato

Il marito della donna ferita e altre due persone, rimaste lievemente contuse, sono stati medicati sul posto. Al momento, le autorità escludono la presenza di dispersi, anche se le ricerche tra le macerie continuano con l’ausilio di unità cinofile specializzate.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato immediatamente il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di protezione civile della Prefettura, per garantire un'azione tempestiva e coordinata tra tutti gli enti coinvolti.

Indagini in corso: ipotesi fuga di gas

Le indagini sono attualmente in mano alla polizia di Stato, che sta verificando le condizioni dell’impianto a gas del locale e raccogliendo testimonianze. La pista più probabile, confermata da fonti investigative, è quella di una fuga di gas non rilevata in tempo, che avrebbe saturato l’ambiente fino al punto di innesco.

Una comunità sotto shock

I residenti della zona, ancora scossi per quanto accaduto, parlano di un forte boato seguito da scene di panico e fumo denso che si è alzato per diversi metri. «Abbiamo sentito un’esplosione fortissima, pensavamo fosse un terremoto», racconta un commerciante della zona.

Sicurezza urbana e prevenzione

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza degli impianti a gas nei locali pubblici e nelle abitazioni. Le autorità locali hanno già annunciato che saranno effettuati controlli straordinari nelle prossime settimane per evitare che tragedie simili possano ripetersi.

