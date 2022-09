Fase 2. Dichiarazioni del Ministro Boccia su apertura del 18 Maggio

Boccia, 18 ampie riaperture, con differenze tra Regioni. Nuova fase, ma non si riparte senza protocolli di sicurezza

ROMA, 10 MAG - "Dal 18 ci sarà una nuova fase, che porterà a una differenziazione territoriale", dice il ministro Francesco Boccia al Tg2. "Noi stiamo lavorando per far ripartire questa differenziazione territoriale dal 18 maggio - aggiunge -: potranno riaprire gran parte delle attività economiche", ma "non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza".



Con il report settimanale del ministero della Salute ai cittadini "sarà possibile valutare il grado di rischio che c'è per le regioni", ha affermato il responsabile degli Affari regionali. "Vogliamo costruire questa nuova normalità al tempo del Covid 19 rendendo trasparente la condizione di ogni regione", ha sottolineato Boccia.