Botricello, nuovo finanziamento per la messa in sicurezza delle scuole In due anni investimenti complessivi per tre milioni di euro

Nuovo finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Botricello per la messa in sicurezza delle scuole.

La richiesta, presentata lo scorso mese di settembre dall’Ing. Francesco Mercurio e dall’Ufficio Tecnico Comunale, riguarda la messa in sicurezza dell’esterno della scuola media di via Rinascimento. Da diversi anni parte della struttura è ammalorata e necessita di interventi.

Il finanziamento ottenuto è pari a 140mila euro. Si tratta di fondi derivanti dell'8 per mille che erano stati destinati dal Governo, per questa annualità, proprio alla messa in sicurezza di edifici scolastici.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha affermato: “Siamo tra i pochi Comuni in Italia ad avere ottenuto questo finanziamento, a conferma della grande attenzione e della professionalità con cui affrontiamo ogni giorno l’individuazione di fondi pubblici per affrontare le tante esigenze del territorio. Un particolare ringraziamento va rivolto all’Ing. Mercurio e all’Ufficio Tecnico Comunale per la grande perseveranza con cui operano quotidianamente. Stiamo realizzando una serie di interventi sulle strutture scolastiche che ci consentono di ottenere plessi all’avanguardia e in piena sicurezza”.

Le scuole di Botricello sono interessate da interventi di particolare valenza. Basti pensare che è in corso di realizzazione la costruzione di una nuova scuola dell’Infanzia, è in corso di appalto la costruzione di un nuovo asilo nido, si stanno effettuando interventi di adeguamento del plesso di via Rinascimento, in corso di realizzazione i nuovi ingressi in tutti i plessi scolastici. A questo si aggiunge una nuova sala mensa realizzata nel plesso di via per Botricello Superiore e un’altra sala è in corso di progettazione in via Rinascimento dopo avere ottenuto apposito finanziamento. La stessa Amministrazione Comunale ha già programmato ulteriori interventi per le scuole per un importo pari a 25.000 euro. Complessivamente, questa Amministrazione comunale ha investito sugli edifici scolastici quasi tre milioni di euro, mentre sono state avanzate ulteriori richieste di finanziamento.