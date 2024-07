Bovalino: conferenza stampa di presentazione del “Festival della memoria e dell’Identità Bovalinese”

BOVALINO (RC), 23 LUG - La ripresa del “Festival della memoria e dell’identità Bovalinese”, ideato nell’anno 2012 e portato avanti per qualche edizione dal giornalista e vice presidente nazionale dell’UNLA (Unione Nazionale per la lotta all’analfabetismo), Domenico Agostini, rappresenterà per tutti coloro che lo hanno conosciuto un tuffo al cuore e nel passato, ma anche un momento culturale che va assolutamente vissuto perché richiama alla mente non solo persone che hanno dato lustro, con la loro opera, a Bovalino ed alla sua meravigliosa comunità, ma anche perché rappresentano “eccellenze” nei loro campi specifici di azione e di attività come la cultura, l’imprenditoria, l’insegnamento, la cinematografia, il teatro ecc…

Con questi presupposti, si è svolta ieri, con inizio alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Bovalino, una conferenza stampa di presentazione dell’evento che avrà luogo in Piazza “Gaetano Ruffo” il giorno 28/07/2024 (domenica), con inizio alle ore 21.15. Ospite della serata sarà il noto artista teatrale bovalinese Nino Racco, che come al solito saprà intrattenere il pubblico con le sue esilaranti e splendide performance.

Ricordiamo che la commissione del Festival è così composta: Paolo Graziano (responsabile Auser “Noi ci siamo…” di Bovalino); Vincenzo Garreffa, Professore in pensione; Donatella Autelitano, Professoressa e vedova del compianto Domenico Agostini; Nicola La Barbera, scrittore; Filippo Musitano, Presidente del Consiglio Comunale di Bovalino e coordinatore del premio. “All’interno del regolamento -ha detto il Presidente Filippo Musitano- abbiamo voluto attenzionare una figura che per tutti noi ha una rilevanza valoriale di assoluto prestigio e questa figura è quella dell’ “anziano di prossimità”, una persona che attraverso la propria condotta di vita e attraverso le parole ed i gesti riesce ad influenzare positivamente la crescita di un’altra persona, di un proprio vicino di casa o di un semplice lavoratore. Sono particolarmente grato a Mimmo Agostini per avermi dato l’opportunità di poterlo affiancare nell’organizzazione di una edizione, una esperienza unica che fa comprendere in pieno il valore di una comunità grande o piccola che sia”

Per la nuova edizione del premio sono stati nominati e prescelti dalla commissione: Piero Leone, Divulgatore Culturale; Elisabetta Blefari, Insegnante; Elio Ruffo, Regista; Cosimo Alvaro, Imprenditore; Padre Costante, Pastore di Fede; Padre Donato, Pastore di Fede e Mimmo Agostini, cui è stata assegnata una “menzione speciale” del premio affinchè rimanga negli anni il suo ricordo e la sua memoria.

Pasquale Rosaci