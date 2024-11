Bovalino-Eventi: “Rompiamo il silenzio”, evento sociale per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Ogni anno il 25 novembre si celebra la “Gionata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, un evento che ha lo scopo di sensibilizzare l’umanità intera sulla difficile condizione in cui tantissime donne, alle diverse latitudini del globo, sono costrette a vivere alla mercè della violenza maschile e quindi della violazione dei diritti umani.

La ricorrenza fu istituita nel 1999 dall’ONU in ricordo delle tre sorelle dominicane Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, note con il soprannome di “mariposas (farfalle), il loro fu un gesto eclatante compiuto nei confronti dell’allora dittatura capeggiata dal generale Rafael Trujilo e, per tale loro gesto, furono prima sequestrate e poi torturate e uccise proprio nella giornata del 25 novembre 1960.

Da questa data decorrono anche i sedici giorni di attivismo che si concluderanno il 10 dicembre con la “Giornata Internazionale dei Diritti umani”.

Come in tantissimi altri posti, anche nella locride ed in particolare a Bovalino, la ricorrenza è stata celebrata con un evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, evento dal titolo “Rompiamo il silenzio” .

A curare l’organizzazione è stato il Lions Club di Roccella Jonica, che in uno sforzo collettivo è riuscito a coinvolgere anche i Club di Locri, Palmi, Siderno e l’AUSER di Bovalino “Noi ci siamo…”.

L’iniziativa si è tenuta in un noto locale della cittadina di Bovalino (Rc), ed ha rappresentato un momento cruciale di riflessione e confronto su un tema sociale di estrema attualità e delicatezza.

A volere fortemente lo svolgimento di questa iniziativa è stata la responsabile distrettuale “New Voice” Maria Bitonte, mentre l’organizzazione è stata brillantemente curata dal “Past-Presidente” del Club Roccella Jonica, Lorenzo Maesano.

L’attività è stata svolta in sinergia con i Club Service che hanno sottolineato l’importanza di un approccio unitario e condiviso nel contrasto alla violenza di genere.

Hanno preso parte all’evento numerose Autorità e rappresentati delle Istituzioni locali e delle Associazioni, in particolare: Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino e Presidente dell’Assemblea dei Comuni della locride, che ha fatto i saluti iniziali; Gianluca Leonardo, Presidente Lions Roccella Jonica; Tony Zuccarini, Presidente Lions Locri; Francesco Ferraro, Presidente di Zona 27; Giulio Varone, Presidente Zona 26; Paolo Graziano, Presidente Auser.

La tematica è stata sviluppata con ampie discussioni cui hanno preso parte: Nicodemo Vitetta, Lions Club di Roccella Jonica; Francesca Ferrigno, Lions Club Roccella Jonica; Beatrice Toniolo, Lions Club di Locri; Federica Foti, Lions Club di Palmi; Caterina Origlia, Lions Club di Siderno e Responsabile Sportello anti-violenza del Comune di Siderno; Antonietta Mollica, Volontaria Auser-Bovalino.

Ciascun relatore, con competenze specifiche e background differenti, ha contribuito ad analizzare il fenomeno della violenza di genere da molteplici angolazioni, offrendo ai presenti spunti di riflessione significativi e articolati.

I lavori sono stati conclusi dal Presidente dell'Undicesima Circoscrizione, Giovanni Barone, suggellando l'importanza di un impegno continuo e condiviso contro questo drammatico fenomeno sociale.

Presenti inoltre diverse autorità lionistiche con incarichi distrettuali e di circoscrizione.

L'iniziativa “Rompiamo il Silenzio” è stato un evento riuscito e ben organizzato dal referente del New Voice Lorenzo Maesano e si colloca in un percorso più ampio di sensibilizzazione, volto a: Aumentare la consapevolezza pubblica; Promuovere una cultura di rispetto e parità; Stimolare un dialogo costruttivo sulla prevenzione della violenza.

Un momento importante di confronto che dimostra come le realtà associative come i Lions possano svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione di una società più equa, consapevole e attenta ai diritti di ogni individuo.

Al termine dell'interessante incontro di sensibilizzazione, è stata organizzata una conviviale benefica dal format innovativo: un “giro pizza solidale”

L'iniziativa ha assunto un significato più profondo rispetto a un semplice momento conviviale, trasformandosi in un'opportunità concreta di sostegno.

L'intero ricavato dell'evento è stato devoluto allo Sportello Antiviolenza di Siderno, una realtà di supporto cruciale per le vittime di violenza di genere.

Un gesto di solidarietà reso ancora più significativo dal fatto che la responsabile dello Sportello, Caterina Origlia, è anche socia del Lions Club di Siderno, simbolo di un impegno personale e associativo contro la violenza di genere.

Questa scelta testimonia come l'iniziativa “Rompiamo il Silenzio” non si sia limitata a un momento di riflessione teorica, ma abbia voluto tradurre concretamente i principi discussi in un supporto tangibile alle vittime, attraverso un gesto di vicinanza e sostegno economico.