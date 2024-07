Bovalino: Grande successo per il progetto del Rotary Club di Locri: “La mia Strada” Esperienza che ha arricchito tutti.

BOVALINO (RC), 06 GIU - Si è svolto martedi scorso 05/06/2024, con inizio alle ore 09.00, in Piazza Camillo Costanzo a Bovalino (Rc), la tappa conclusiva del progetto “La mia strada”, un progetto di educazione stradale promosso dal Rotary Club di Locri nato da un’idea portata avanti con entusiasmo dal socio Avv. Roberto Trimboli: “Questo evento è un’importante occasione per i bambini di entrare in contatto con la realtà stradale, realtà che racchiude in se anche gli eventuali rischi che possono derivare da un comportamento errato. Con questo appuntamento conclusivo e con la pratica diretta attuata dai bambini sul percorso appositamente creato su un tappeto-didattico, ed il supporto importantissimo delle forze dell’ordine, vogliamo condividere con tutti, famiglie in primis, l’apprendimento avuto dai nostri ragazzi in questi mesi di attività. A testimonianza dell’intensa attività svolta è necessario ricordare che sono stati oltre 500 i bambini dei vari plessi interessati all’attività che è stata articolata in 10 appuntamenti per un totale circa di 80 ore”

L’evento è stato svolto in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale; la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, D.ssa Francesca Racco; l’I.C. “Mario La Cava”; le Forze dell’Ordine, presenti con personale dei Carabinieri e della Polizia di Stato e quello dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo che l’appuntamento conclusivo chiudeva un ciclo di lezioni teorico-pratiche realizzate nel corso dei mesi precedenti all’interno dei plessi scolastici di: Centro capoluogo, Rione Borgo, Pozzo e Bosco Sant’Ippolito.

In quest’ottica, i bambini della scuola primaria dell’I.C. “Mario La Cava”, diretto dalla Dirigente Scolastica D.ssa Rosalba Zurzolo, hanno partecipato numerosissimi regalando forti emozioni a tutti i presenti, soprattutto ai genitori. Al fianco dei ragazzi ha operato, come spesso accade in occasioni del genere, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Ente Comunale, la D.ssa Francesca Racco che ha detto: “Vi ho seguito in tutti gli appuntamenti ed ho potuto constatare che siete stati sempre bravi, attenti e partecipi. Attraverso questo progetto avete imparato ad essere maggiormente consapevoli sull’importanza di essere disciplinati e ligi alle regole che riguardano la guida ed il comportamento stradale, e soprattutto sul rispetto che è indispensabile nei confronti degli altri. Lo dico perché vivere la strada è sicuramente un diritto, ma non va mai dimenticato che è altrettanto un dovere. Continuate così”

Nel suo intervento, il Sindaco di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano, dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito ha detto: “E’ stato un progetto che è nato in sinergia tra tutte le componenti che avevano un unico obiettivo: rendere consapevoli i bambini dell’importanza che ha, oggi, l’esatto comportamento stradale. Sono particolarmente felice nel vedere i bambini fortemente coinvolti e le famiglie presenti a supporto dei loro ragazzi. Sono certo che da questa esperienza saranno tanti gl’insegnamenti che rimarranno impressi nella memoria dei ragazzi, insegnamenti che serviranno nel loro percorso di crescita anche come cittadini. Non dimentichiamo mai che la problematica della viabilità è una delle piùimportanti che un’Istituzione, come il Comune, deve affrontare e per questo è di fondamentale importanza il contributo che tutti possiamo dare, lo dobbiamo fare per vivere meglio, per vivere più sicuri. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla Consigliera Mara Lucia De Domenico che ha l’incarico di studio per occuparsi dell’ambito della cittadinanza attiva e delle nuove generazioni. In questo suo impegno è stata un validissimo elemento di raccordo e di supporto per tutte le attività svolte”

Alla Garante ha fatto eco la Dirigente Scolastica, D.ssa Rosalba Zurzolo che ha detto nel suo breve intervento: “Il progetto La mia strada è stata una scommessa vinta, perché all’inizio del percorso non sapevamo quali potessero essere gli sviluppi, ma poi ci siamo resi conto dell’importanza del progetto ed abbiamo aderito consapevolmente perché certi che l’opera della Garante e della forze dell’Ordine coinvolti avrebbe apportato un grande beneficio sociale e civico ai ragazzi ed alle loro famiglie. Un ringraziamento particolare lo rivolgo, oltre che all’Avv. Trimbolli, anche alle nostre insegnanti perché ogni giorno “combattono” per favorire la crescita dei nostri bambini. In questa società dai ritmi frenetici è necessario fermarsi un attimo e ascoltare anche i nostri figli, questo la scuola lo fa ed è necessario che lo faccia anche la famiglia, perché è solo cosi che si puà crescere insieme. Questo è solo il primo tassello di un percorso che mi auguro sia lungo e duraturo nel tempo”

Anche il Presidente del Rotary Club, l’Avv. Pasquale Tavernese, è intervenuto dichiarando: “Il Rotary fa servizio sul territorio con vari progetti e questo è uno dei più belli che abbiamo realizzato. Il nostro servizio gratuito è operativo in tutto il mondo ed ha lo scopo di voler migliorare le società in cui viviamo. Voi giovani date anche il vostro importante contributo perché siete forti d’intelligenza, d’intraprendenza e di voglia di apprendere, con questi elementi state certi che contribuirete senz’altro a migliorare il vostro territorio”

A seguire ci sono stati anche i brevi interventi dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine che hanno incitato i bambini a proseguire su questo percorso virtuoso perché solo così potremo avere una società e dei cittadini migliori. Dopo l’intonazione dell’Inno di Mameli sono state consegnate le targhe ricordo con l’auspicio di poter nuovamente ripetere una esperienza del genere che non migliora solo i ragazzi ma tutto il tessuto sociale.

