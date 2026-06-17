Bovalino: il Lungomare San Francesco di Paola si rinnova. Inaugurazione il 27 giugno e nuovi interventi per l’estate 2026.

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Il sindaco Vincenzo Maesano presenta i lavori completati e i prossimi cantieri sul lungomare.

Il prossimo 27 giugno alle ore 19.00 la comunità di Bovalino sarà protagonista di un momento molto importante e tanto atteso nel vasto territorio bovalinese, l’inaugurazione del tratto di Lungomare San Francesco di Paola, divelto dalle forti mareggiate la notte del 19 febbraio 2019. Un’attesa durata alcuni anni e dovuta, sostanzialmente, ad una burocrazia tanto farraginosa quanto poco attenta alle necessità urgenti dei territori. Quindi, adesso, dopo quasi sette anni, ci sarà l’inaugurazione ufficiale di quel tratto (circa 150 metri) che è stato completamente riqualificato e, pertanto, sarà riconsegnato alla fruizione dei cittadini. L’annuncio è stato dato dal Sindaco, Vincenzo Maesano, primo cittadino sin dal 2017 e che, quindi, ha vissuto in prima persona l’intero iter programmatico fino a giungere adesso all’ultimazione definitiva dei lavori.

Vincenzo Maesano, nel suo breve messaggio, sottolinea come questa rappresenti la terza grande opera pubblica completata e restituita alla cittadinanza nell’ambito del programma di rilancio urbano e valorizzazione degli spazi pubblici del Comune (le prime due sono, nell’ordine: la “Casa della Legalità” e la “Casa della Cultura”, cui va naturalmente aggiunta anche la riqualificazione e rifacimento di gran parte dello stadio di calcio “Lollò Cartisano”).

Un risultato frutto di anni di lavoro e programmazione. La consegna del nuovo lungomare rappresenta un traguardo significativo per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità. Il progetto è il risultato di un lungo percorso di progettazione, finanziamenti e interventi che hanno permesso di restituire decoro e funzionalità a uno dei luoghi più rappresentativi della città. La riqualificazione del Lungomare San Francesco di Paola non si limita alla semplice ricostruzione delle aree danneggiate, ma punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici, rendendoli più sicuri, accessibili e accoglienti per residenti e visitatori. Ma l’impegno ed il lavoro dell’amministrazione non finisce qui, ma continua con altre opere che devono ridare dignità e vivibilità ad un territorio colpito spesso dalle bizze del tempo, ultimo in ordine temporale, il passaggio del “ciclone Harry”.

Per questi motivi, parallelamente all’inaugurazione, il lungomare è interessato da ulteriori interventi di manutenzione e recupero. Tra le opere attualmente in corso figurano: il ripristino delle panchine; la sistemazione dei sottopassi; la manutenzione delle scale di accesso; il rifacimento di alcuni tratti di asfalto; la riqualificazione delle ringhiere. Si tratta di interventi che contribuiranno a rendere l’area ancora più fruibile, durante la stagione estiva, migliorando l’esperienza di cittadini e turisti.

Un contributo rilevante per giungere a questi risultati positivi è stato quello dato dall’Auser Bovalino, da volenterosi cittadini e dalla fitta collaborazione con RFI. In particolare, l’Auser Bovalino, è stata impegnata nella sistemazione del muro situato sul lato ferrovia. Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale che contribuisce alla cura del patrimonio urbano. Inoltre, grazie alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale, RFI – Rete Ferroviaria Italiana avvierà il prossimo 22 giugno i lavori di ripristino della ringhiera del muro sul lato monte, completando così un intervento atteso da tempo dai cittadini.

Ma l’impegno profuso -fanno sapere dalla casa comunale- non finisce qui, da settembre saranno aperti nuovi cantieri per completare l’intera riqualificazione. Infatti, prenderanno il via ulteriori lavori di riqualificazione nel tratto compreso tra la parte recentemente rinnovata e la rotatoria di San Francesco. L’obiettivo è quello di uniformare l’intero waterfront cittadino creando un ambiente armonico, moderno e funzionale. Il nuovo progetto consentirà di estendere gli standard qualitativi già realizzati nella zona recentemente completata, offrendo un’immagine più curata e attrattiva della costa di Bovalino.

Ma visto che ormai siamo nel pieno dell’avvio della stagione estiva 2026 si ritiene -a giusta ragione- che l’inaugurazione del lungomare rappresenti uno dei momenti più simbolici del programma estivo della città. Una struttura rinnovata e più accogliente potrà infatti ospitare eventi, passeggiate, attività culturali e momenti di aggregazione, contribuendo alla promozione turistica del territorio.

Il sindaco Vincenzo Maesano ha voluto ringraziare i cittadini per il sostegno e la fiducia dimostrati durante tutte le fasi dei lavori, invitando la comunità a partecipare numerosa alla cerimonia inaugurale del 27 giugno. L’appuntamento sarà quindi un’occasione per celebrare non soltanto il completamento di una importante opera pubblica, ma anche una nuova fase di crescita e valorizzazione per il lungomare e per l’intera Bovalino.