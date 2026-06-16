Il Bosco dei Ricordi a Zagarise, un albero per custodire la memoria dei giovani scomparsi

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Un gesto simbolico che unisce memoria, comunità e speranza

A Zagarise, nel cuore della comunità presilana, si è svolta una cerimonia particolarmente emozionante e significativa: la nascita del Bosco dei Ricordi, un luogo simbolico dedicato alla memoria di tutti i giovani del paese scomparsi prematuramente ma ancora vivi nel cuore delle loro famiglie, degli amici e dell'intera comunità.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Zagarise insieme alle associazioni del territorio, ha rappresentato un momento di raccoglimento, riflessione e condivisione, capace di coinvolgere cittadini di ogni età in un messaggio universale di amore e speranza.

Un albero come segno di vita che continua

Nel corso della manifestazione è stato piantato un ulivo, simbolo per eccellenza di pace, continuità e rinascita. Un gesto semplice ma profondamente carico di significato, nato per ricordare tutti quei giovani che non sono più fisicamente presenti ma che continuano a vivere nei ricordi e negli affetti delle persone che li hanno amati.

Sulla targa commemorativa posta accanto all'albero è inciso un messaggio che racchiude il senso più autentico dell'iniziativa:

"In ricordo di tutti i giovani di Zagarise che vivono nei nostri cuori. Questo albero cresca con i ragazzi e doni frutti, come segno di vita e speranza."

Parole che trasformano un semplice albero in un simbolo permanente di memoria e futuro.

Il Bosco dei Ricordi, un patrimonio per le nuove generazioni

L'iniziativa non vuole essere soltanto un omaggio al passato, ma anche un messaggio rivolto alle nuove generazioni. Ogni albero che crescerà nel Bosco dei Ricordi rappresenterà infatti la continuità della vita, il valore della memoria condivisa e l'importanza di custodire le proprie radici.

Attraverso questo spazio verde, il Comune intende creare un luogo dove il ricordo possa trasformarsi in speranza, favorendo momenti di incontro, riflessione e partecipazione collettiva.

Il ringraziamento del sindaco Domenico Gallelli

Al termine della cerimonia, il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, sottolineando il valore umano e sociale dell'evento.

«Grazie a quanti hanno preso parte a un momento davvero toccante per la nostra comunità. Un'iniziativa dedicata al ricordo di chi non c'è più, ma continua a vivere nei nostri pensieri, nei nostri ricordi e nei nostri cuori».

Parole che testimoniano il forte legame esistente tra la comunità e le famiglie che hanno vissuto il dolore della perdita.

Un messaggio che va oltre il ricordo

Il Bosco dei Ricordi di Zagarise nasce come un luogo della memoria, ma guarda al futuro. Ogni ramo che crescerà, ogni foglia che germoglierà e ogni frutto che nascerà da questo albero rappresenteranno un segno concreto di vita, speranza e continuità.

In un tempo in cui spesso si corre senza fermarsi a riflettere, iniziative come questa ricordano l'importanza di custodire la memoria delle persone care e di trasformare il dolore in un messaggio positivo per l'intera comunità.

Il nuovo albero piantato a Zagarise non sarà soltanto una presenza nel paesaggio cittadino, ma un simbolo destinato a crescere insieme alla comunità, mantenendo vivo il ricordo dei giovani che continuano a occupare un posto speciale nel cuore di tutti.