Crotone, inaugurato lo sportello CAD per la comunità LGBTQIA+

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Nuovo punto di ascolto contro discriminazioni e solitudine

A Crotone è stato inaugurato lo sportello di ascolto del CAD, il Centro Anti Discriminazione dedicato alla comunità LGBTQIA+. Il servizio è attivo presso la sede dell’Associazione Sabir, in viale della Stazione 16, e rappresenta un nuovo presidio cittadino per l’ascolto, l’accoglienza e l’orientamento.

All’inaugurazione ha preso parte anche Dalila Venneri, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Crotone, sottolineando la vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutte le iniziative che promuovono diritti, inclusione sociale e rispetto della dignità della persona.

Uno spazio sicuro per ascolto e supporto

Lo sportello CAD a Crotone nasce con l’obiettivo di offrire un luogo sicuro a chi vive situazioni di disagio, isolamento o discriminazione legate all’identità di genere, all’orientamento sessuale o ad altre condizioni personali.

Si tratta di un servizio importante perché permette alle persone di trovare ascolto qualificato, supporto umano e orientamento verso percorsi di tutela e accompagnamento. In una società che punta a essere più equa e consapevole, la presenza di punti di riferimento territoriali diventa fondamentale.

L’impegno del Comune di Crotone per le pari opportunità

Secondo l’Assessora Venneri, le pari opportunità non devono restare un semplice principio astratto, ma devono trasformarsi in azioni concrete capaci di incidere realmente nella vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine.

La partecipazione dell’Amministrazione comunale all’inaugurazione dello sportello conferma la volontà di sostenere percorsi che favoriscano il dialogo, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle differenze.

Il ruolo dell’Associazione Sabir e degli operatori

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al CAD, all’Associazione Sabir, agli operatori, alle operatrici, ai volontari e alle volontarie che hanno contribuito alla nascita del servizio.

La loro attività rappresenta un valore aggiunto per la città, perché offre competenza, sensibilità e presenza concreta a favore di chi può sentirsi fragile, escluso o discriminato.

Una comunità più inclusiva è una comunità più forte

L’apertura dello sportello di ascolto CAD rappresenta un passo significativo per Crotone nella costruzione di una comunità più aperta, giusta e solidale.

Promuovere l’inclusione LGBTQIA+, contrastare ogni forma di discriminazione e garantire spazi di ascolto significa rafforzare il senso di appartenenza e rendere la città più libera e accogliente per tutti.