Cerca

Politica Emilia Romagna Rimini

Il coordinatore Circoli della Valconca e vicesegretario Provinciale Pd Christian D’Andrea: “Quale futuro vogliamo costruire per la Valconca?”

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: Nicola Luccarelli
Il coordinatore Circoli della Valconca e vicesegretario Provinciale Pd Christian D’Andrea: “Quale futuro vogliamo costruire per la Valconca?”
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Quale futuro per la Valconca? È la domanda che si sta ponendo il coordinatore Circoli della Valconca e segretario Provinciale Pd Christian D’Andrea e a cui ha cercato di dare una risposta, partendo da un ragionamento che dovrebbe coinvolgere tutti i comuni della Valconca.

“Dopo queste ultime elezioni amministrative di Morciano e Mondaino ho riflettuto molto sul tema Unione Valconca, ponendomi una domanda di fondo: quale futuro vogliamo costruire per la Valconca? Dopo trent’anni è arrivato il momento di scegliere: Chiudere, chiuderci oppure rilanciare”.

“L’Unione non può ridursi a un contenitore burocratico o a un luogo da frequentare soltanto quando conviene. Serve dargli anima, passione e cuore – sottolinea D’Andrea -.Serve un nuovo patto tra i Comuni, che superi anche le ormai annuali tornate amministrative (che generano attesa e immobilismo), capace di guardare oltre le frizioni, diffidenze e campanilismi”.

Difendere le identità locali non significa chiudersi dentro i propri confini: “In questi anni abbiamo fatto tanto ma anche perso occasioni importanti: dalla pianificazione territoriale condivisa alla possibilità di concentrare le risorse su progetti davvero strategici per la vallata”.

“Occorre rafforzare la struttura amministrativa dell’Unione, investire nella transizione digitale e nella progettualità di vallata. Dobbiamo progettare insieme lo sviluppo del territorio: turismo, cultura, mobilità sostenibile, scuole, sport, ambiente, imprese e politiche per i giovani”.

 “Serve anche la capacità di collaborare con i Comuni vicini, perché la vita delle persone non si ferma ai confini amministrativi. È necessario un metodo più democratico, con un’agenda pubblica della Valconca e un confronto costante con amministrazioni, opposizioni, associazioni, categorie economiche e cittadini”.

“La fase di stallo che stiamo vivendo può diventare un nuovo inizio, ma la risposta va trovata adesso, prima che passi un’altra occasione e che sia troppo tardi”  – conclude D’Andrea.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
valconca futuro unione-comuni sviluppo territoriale christian-dandrea

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti