San Giovanni in Fiore, Antonio Barile è il nuovo sindaco: vittoria al ballottaggio con il 55,38%

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Ribaltato il risultato del primo turno: il candidato civico supera Marco Ambrogio e conquista il Comune della città silana

Si chiude con un colpo di scena la sfida elettorale a San Giovanni in Fiore, uno dei comuni più importanti della provincia di Cosenza. Al termine del ballottaggio comunale, infatti, Antonio Barile è stato eletto nuovo sindaco, ottenendo il 55,38% dei voti e ribaltando completamente l'esito del primo turno.

Il candidato sostenuto da una lista civica vicina all'area del centrosinistra ha superato Marco Ambrogio, esponente del centrodestra, che si è fermato al 44,62% delle preferenze.

Il sorpasso al secondo turno

Il dato più significativo di questa tornata elettorale riguarda proprio il netto cambio di scenario tra primo e secondo turno. Nella consultazione iniziale, infatti, Ambrogio aveva chiuso in testa con il 45,24% dei voti, mentre Barile si era fermato al 26,22%.

Nel corso delle due settimane successive al voto, però, il candidato civico è riuscito ad ampliare il proprio consenso, intercettando una parte consistente dell'elettorato degli altri candidati e costruendo una coalizione capace di portarlo alla vittoria finale.

Il risultato del ballottaggio conferma ancora una volta come nelle elezioni amministrative il secondo turno possa modificare profondamente gli equilibri emersi nella prima fase della competizione.

Chi è Antonio Barile

Con l'elezione a sindaco, Antonio Barile guiderà ora l'amministrazione di San Giovanni in Fiore, centro strategico della Sila e uno dei comuni più popolosi della provincia di Cosenza.

La sua candidatura era sostenuta da una lista civica riconducibile all'area progressista e ha puntato su temi legati allo sviluppo del territorio, ai servizi per i cittadini e al rilancio economico della città.

La vittoria rappresenta un importante successo per il fronte civico e progressista locale, che riesce così a conquistare Palazzo di Città nonostante il divario registrato al primo turno.

La sfida con Marco Ambrogio

Dall'altra parte della competizione c'era Marco Ambrogio, candidato del centrodestra e assessore comunale uscente.

Ambrogio era considerato uno dei favoriti della vigilia, forte del risultato ottenuto al primo turno e della continuità amministrativa con la precedente esperienza di governo cittadino. È inoltre il marito di Rosaria Succurro, già sindaca di San Giovanni in Fiore, che aveva lasciato l'incarico dopo la sua elezione al Consiglio regionale della Calabria nell'ottobre scorso.

Nonostante il vantaggio iniziale, il candidato del centrodestra non è riuscito a mantenere il primato nella sfida decisiva del ballottaggio.

Cosa cambia per San Giovanni in Fiore

L'elezione di Antonio Barile sindaco di San Giovanni in Fiore apre una nuova fase politica per la città silana. Nei prossimi giorni sarà definita la nuova giunta comunale e prenderà forma il programma amministrativo che dovrà affrontare alcune delle principali sfide del territorio: sviluppo economico, valorizzazione turistica della Sila, servizi pubblici, infrastrutture e contrasto allo spopolamento.

La vittoria con il 55,38% dei voti consegna a Barile un mandato chiaro e una maggioranza solida, frutto di una rimonta che rappresenta uno dei risultati più significativi di questo turno di elezioni comunali in Calabria.