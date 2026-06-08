Crotone, presentata la nuova Giunta Comunale del sindaco Voce

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La squadra di governo cittadino prende forma con l’assegnazione ufficiale delle deleghe agli assessori

L’8 giugno 2026, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, il sindaco Voce ha presentato ufficialmente la nuova Giunta Comunale, definendo la composizione della squadra amministrativa e assegnando le rispettive deleghe agli assessori.

Si apre così una nuova fase per l’amministrazione cittadina, chiamata ad affrontare temi centrali per il territorio: dalle opere pubbliche alla transizione energetica, dal turismo alle politiche sociali, passando per sport, cultura, urbanistica, ambiente e sviluppo economico.

La nuova Giunta Comunale e le deleghe assegnate

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato all’avvocato Sandro Cretella, che si occuperà di Opere Pubbliche, Manutenzioni, Demanio, Viabilità, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, Decoro Urbano, Comunicazione Istituzionale, Spettacolo, Teatro, Grandi Eventi, Affari Generali, Risorse Umane e Avvocatura. A lui anche la delega speciale per l’attuazione dell’Accordo per il Contributo allo Sviluppo stipulato con ENI S.p.A. il 21 dicembre 2022.

Al dottor Antonio Francesco Scandale sono state affidate le deleghe a Bilancio e Programmazione Finanziaria, Tributi, Patrimonio, Società Partecipate e Politiche per la gestione dei beni confiscati.

L’ingegnere Luca Bossi seguirà PNRR e Programmi Complessi, Pianificazione e Politiche di Gestione dei Grandi Progetti, Innovazione Tecnologica, Sport e Impiantistica Sportiva.

Il dottor Mario Megna avrà competenza su Tutela dell’Ambiente e Sostenibilità Ambientale, Rifiuti, Risanamento Ambientale, Politiche Energetiche, Transizione Energetica, Servizio Idrico Integrato, Randagismo, Polizia Locale e Verde Pubblico.

All’ingegnere Giovanni Greco sono state assegnate Urbanistica, Edilizia, Gestione e Controllo del Territorio e Toponomastica.

L’avvocata Giovanna Lamanna si occuperà di Attività Produttive, Fiere e Mercati, Valorizzazione dei prodotti tipici, Servizi Demografici e Quartieri.

Alla dottoressa Dalila Venneri vanno le deleghe a Cultura, Pubblica Istruzione, Università, Antica Kroton, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

La dottoressa Maria Lucia Cosentino seguirà Politiche Sociali, Politiche per la Salute e Politiche Agricole.

Alla dottoressa Simona Ferraina sono state affidate Turismo, Crocieristica, Cooperazione Internazionale, Politiche per la Casa, Infrastrutture e Trasporti.

Voce presenta la squadra amministrativa

Durante la presentazione, il sindaco Voce ha evidenziato il valore politico e amministrativo della nuova squadra, sottolineando l’importanza di un lavoro fondato su responsabilità, programmazione e ascolto del territorio.

Secondo il primo cittadino, la nuova Giunta Comunale dovrà operare con spirito di servizio, trasparenza e disponibilità al confronto con i cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire l’azione amministrativa mettendo al centro l’interesse pubblico e il bene comune.

Le priorità della nuova fase amministrativa

La distribuzione delle deleghe mette in evidenza alcuni ambiti strategici per il futuro della città. Tra questi rientrano la gestione dei fondi del PNRR, la cura dell’ambiente, il potenziamento delle infrastrutture, la valorizzazione del patrimonio culturale, il sostegno alle attività produttive e il rafforzamento dei servizi sociali.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità ambientale, alla mobilità, alla sicurezza urbana, allo sport e alla promozione turistica, settori considerati centrali per rendere la città più moderna, inclusiva e competitiva.

Una Giunta chiamata al dialogo con la città

Il sindaco Voce ha rivolto agli assessori un augurio di buon lavoro, invitandoli a interpretare il proprio incarico con dedizione, competenza e passione. Il rapporto con la comunità cittadina, secondo quanto emerso durante la presentazione, dovrà essere basato su dialogo costante, partecipazione e collaborazione con il Consiglio comunale, le istituzioni, le realtà sociali ed economiche e tutti i cittadini.

Con la presentazione della Giunta Comunale 2026, l’amministrazione avvia dunque un nuovo percorso operativo, puntando su una squadra articolata e su deleghe mirate per affrontare le principali sfide del territorio.