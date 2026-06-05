Sindaco su sentenza del Consiglio di Stato

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Esprimo preoccupazione per le conseguenze determinate dalle sentenze depositate dal Consiglio di Stato che hanno annullato le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura relative alla nomina del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale di Crotone.

Pur senza entrare nel merito delle decisioni assunte dalla giustizia amministrativa, che meritano il massimo rispetto istituzionale, ritengo doveroso evidenziare le possibili ripercussioni che tale situazione potrebbe determinare in un territorio complesso e delicato come quello crotonese.

Crotone ha bisogno di istituzioni forti, pienamente operative e nelle condizioni di garantire continuità nell'azione di contrasto alla criminalità e nell'amministrazione della giustizia, elementi essenziali per la tutela della legalità e per la crescita sociale ed economica della comunità.

Nel contempo, esprimo sinceri sentimenti di stima e considerazione nei confronti della dott.ssa Maria Luisa Mingrone e del dott. Domenico Guarascio, magistrati che hanno sempre dimostrato elevate qualità professionali e un profondo senso delle istituzioni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

L'auspicio è che gli organismi competenti possano individuare in tempi rapidi le soluzioni necessarie assicurando stabilità, efficienza e continuità a un presidio dello Stato fondamentale per il territorio e per i cittadini.

Il sindaco

Vincenzo Voce