DesTeenAzione a Crotone, gli studenti incontrano il sindaco Voce con la linea Get Up

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Il progetto promuove cittadinanza attiva, partecipazione giovanile e nuove idee per il territorio

Giovani protagonisti nel Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza

Si è svolto presso lo spazio multifunzionale istituito all’interno del Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” un significativo momento di confronto tra gli studenti degli Istituti Donegani e Pertini e il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, nell’ambito del progetto DesTeenAzione.

L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per valorizzare il ruolo dei giovani nella vita della comunità e per dare spazio alle loro idee, alle loro osservazioni e alla loro capacità di leggere i bisogni del territorio.

La linea Get Up e la cittadinanza attiva

All’interno del progetto DesTeenAzione, la linea Get Up ha l’obiettivo di promuovere percorsi di cittadinanza attiva, responsabilità sociale e partecipazione consapevole.

Attraverso incontri, momenti di ascolto e attività guidate, gli studenti sono stati accompagnati dagli operatori in un percorso di riflessione e progettazione. Il lavoro svolto ha permesso ai ragazzi di trasformare bisogni, criticità e desideri in proposte concrete per migliorare il contesto in cui vivono.

Tre proposte nate dagli studenti

Durante l’incontro con il sindaco Vincenzo Voce, sono state presentate tre proposte progettuali elaborate direttamente dagli studenti.

Le idee sono il risultato di un percorso partecipato, costruito attraverso il confronto con gli operatori della linea Get Up, che hanno favorito il dialogo, la collaborazione e la capacità dei ragazzi di immaginare soluzioni utili per la comunità.

Il valore dell’iniziativa sta proprio nel protagonismo degli studenti, non semplici destinatari di attività educative, ma giovani cittadini capaci di osservare la realtà, individuare problemi e proporre possibili risposte.

Il commento del sindaco Vincenzo Voce

“Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante ascoltare i giovani e coinvolgerli nei processi di crescita della città. Ho avuto l’opportunità di conoscere idee e proposte che nascono direttamente dalla loro esperienza e dalla loro visione del futuro. Vedere ragazzi così partecipi, attenti ai bisogni della comunità e pronti a mettersi in gioco rappresenta un segnale estremamente positivo. Le istituzioni hanno il dovere di creare spazi di confronto e partecipazione, perché i giovani non sono soltanto il futuro della nostra città, ma ne sono già una componente attiva e fondamentale. Ringrazio i ragazzi e, naturalmente, gli operatori che stanno animando questo percorso e le nostre assistenti sociali”, ha dichiarato il sindaco Voce.

Un ponte tra istituzioni e nuove generazioni

L’incontro promosso nell’ambito di DesTeenAzione ha messo in evidenza l’importanza del dialogo tra istituzioni e nuove generazioni.

La linea Get Up conferma così il proprio valore educativo e sociale, offrendo ai giovani strumenti per partecipare in modo responsabile alla vita pubblica, sviluppare senso civico e contribuire alla costruzione del bene comune.

Esperienze come questa mostrano quanto sia fondamentale creare spazi in cui i ragazzi possano esprimersi, confrontarsi e sentirsi parte attiva del cambiamento della propria città.