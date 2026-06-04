Cerca

Politica Sicilia Siracusa

Floridia, Renzo Spada aderisce a Futuro Nazionale

Redazione
Condividi:
Articolo segnalato da: Paola Altomonte
Floridia, Renzo Spada aderisce a Futuro Nazionale
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il floridiano Renzo Spada aderisce a Futuro Nazionale, dopo la conclusione della sua esperienza politica in Noi Moderati. «Una decisione – comunica – che arriva in seguito a un’attenta riflessione. Ringrazio le persone con cui ho condiviso questo percorso e confermo la mia stima verso chi continuerà a impegnarsi in quella comunità politica. La mia scelta non nasce da contrapposizioni personali ma da una valutazione politica seria e precisa».

Renzo Spada aggiunge: «Anche alla luce della recente fase amministrativa a Floridia, ho avvertito la necessità di un percorso nuovo e più vicino alla mia idea di impegno politico: presenza costante sul territorio, organizzazione, ascolto, concretezza e capacità di rappresentare i problemi reali dei cittadini. Aderisco a Futuro Nazionale per contribuire a una fase costituente che ritengo importante. Porto con me il mio percorso da moderato, la mia esperienza nel mondo del lavoro e della sanità, il mio radicamento territoriale e la volontà di costruire una proposta politica seria, responsabile e partecipata».

Renzo Spada tiene a precisarlo: «Non considero questa scelta una rottura, ma un’evoluzione. I miei valori restano gli stessi: lavoro, famiglia, sicurezza, sanità, servizi, rispetto delle persone e attenzione ai territori. Ma da oggi ho deciso di mettere il mio impegno a disposizione di Futuro Nazionale, con l’obiettivo – conclude - di costruire anche a Floridia e nella provincia di Siracusa un percorso politico strutturato, concreto e vicino alla gente».


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti