Crotone senza acqua, scuole chiuse il 4 giugno 2026: stop alle lezioni in tutta la città

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Emergenza idrica a Crotone: il Comune sospende le attività didattiche per il 4 giugno 2026 in tutte le scuole cittadine a causa dei lavori sulla condotta principale e per garantire la tutela della salute pubblica.

Ordinanza del Comune per garantire igiene e sicurezza negli istituti scolastici

Il Comune di Crotone ha disposto la sospensione delle attività didattiche per l'intera giornata di giovedì 4 giugno 2026 in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La decisione è stata ufficializzata attraverso un'ordinanza sindacale adottata a seguito delle criticità legate all'approvvigionamento idrico che stanno interessando la città.

Il provvedimento riguarda scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e si rende necessario per tutelare la salute degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.

Il guasto alla rete idrica e l'intervento di Sorical

Alla base della decisione vi è la comunicazione trasmessa da Sorical, che ha informato l'amministrazione comunale sullo stato dei lavori di riparazione della principale condotta adduttrice che alimenta la rete cittadina.

Secondo quanto comunicato, il completo ripristino del servizio idrico a Crotone è previsto soltanto nella tarda mattinata del 4 giugno, circostanza che non consentirebbe alle strutture scolastiche di garantire fin dalle prime ore della giornata le necessarie condizioni igienico-sanitarie.

Scuole chiuse per motivi di igiene e tutela della salute pubblica

L'ordinanza è stata adottata in via contingibile e urgente, tenendo conto della necessità di assicurare ambienti scolastici sicuri e adeguatamente serviti dall'acqua potabile.

La mancanza del servizio idrico, infatti, potrebbe compromettere il regolare utilizzo dei servizi igienici, la pulizia degli ambienti e tutte quelle attività essenziali per il corretto svolgimento della giornata scolastica.

Per questo motivo il Comune ha ritenuto opportuno procedere con la chiusura delle scuole a Crotone per il 4 giugno 2026, evitando possibili disagi e garantendo il rispetto delle norme in materia di salute pubblica.

Quando riprenderanno le lezioni

Salvo ulteriori comunicazioni da parte del Comune o dei dirigenti scolastici, le attività didattiche dovrebbero riprendere regolarmente nella giornata successiva, una volta completato il ripristino della rete idrica e verificate le condizioni necessarie per il regolare funzionamento degli istituti.

Gli studenti e le famiglie sono invitati a consultare i canali ufficiali delle scuole e dell'amministrazione comunale per eventuali aggiornamenti relativi all'emergenza idrica e alla ripresa delle lezioni.