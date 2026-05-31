Reggio Calabria, definito il nuovo Consiglio comunale dopo il riconteggio delle sezioni

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Completate le operazioni elettorali nelle 196 sezioni cittadine: la maggioranza del sindaco Francesco Cannizzaro potrà contare su 24 consiglieri, otto i seggi assegnati alla minoranza

È stata definita la composizione del nuovo Consiglio comunale di Reggio Calabria. A cinque giorni dall’avvio dello spoglio, le procedure elettorali si sono concluse con l’assegnazione dei 32 seggi che formeranno la nuova assemblea cittadina.

Il completamento delle operazioni è arrivato dopo il riconteggio relativo a quattro sezioni periferiche, dove il conteggio si era temporaneamente bloccato. A sbloccare la situazione è stato l’intervento dell’Ufficio elettorale presso il Tribunale di Reggio Calabria, che ha acquisito i plichi e proceduto alla verifica delle schede e dei voti. Solo dopo questo passaggio è stato possibile completare il quadro definitivo delle 196 sezioni cittadine.

Cannizzaro sindaco, maggioranza con 24 consiglieri

Il nuovo sindaco di Reggio Calabria è Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia. La coalizione a suo sostegno ottiene una maggioranza ampia, composta da 24 consiglieri comunali.

Per Forza Italia entrano in Consiglio Antonino Maiolino, Federico Andrea Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti e Antonino Zimbalatti.

La lista Cannizzaro sindaco porta in aula Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Giuseppe Colella, Manuela Iatì e Stefano Maria Vilasi.

Per Fratelli d’Italia risultano eletti Demetrio Marino, Serena Antonia Mangano, Giuseppe Bilardi e Daniela De Blasio.

La lista Reggio Futura sarà rappresentata da Filomena Marialuisa Curatola, Marco Parisi e Filomena Iatì.

Due seggi vanno alla Lega, con Antonino Caridi e Giuseppe De Biasi. Due anche per Alternativa Popolare, rappresentata da Massimo Antonino Ripepi ed Emiliano Imbalzano.

Completano la maggioranza Mario Cardia per Noi Moderati, Carmine Miriam Pitasi per Insieme si può e Gianluca Califano per Azione.

Minoranza con otto seggi in Consiglio comunale

Sul fronte dell’opposizione, la minoranza del Consiglio comunale di Reggio Calabria sarà composta da otto consiglieri.

Tra questi figura Mimmo Battaglia, candidato sindaco del Partito Democratico superato da Cannizzaro nella tornata elettorale. In Consiglio entreranno anche, sempre per il Pd, Marcantonino Malara, Giuseppe Marino e Carmelo Versace.

Per la lista La Svolta è stato eletto Carmelo Romeo, mentre Alleanza Verdi Sinistra sarà rappresentata da Demetrio Delfino. Entrano inoltre Francesco Catalano per la lista Reset e Filippo Quartuccio per Avanti Casa Riformista.

Il nuovo assetto politico di Reggio Calabria

Con la definizione ufficiale dei seggi, si apre una nuova fase amministrativa per Reggio Calabria. La maggioranza guidata da Francesco Cannizzaro parte da numeri solidi, mentre la minoranza avrà il compito di svolgere un ruolo di controllo, proposta e confronto all’interno dell’aula consiliare.

Il nuovo Consiglio comunale sarà chiamato ad affrontare dossier importanti per la città, dalla gestione dei servizi pubblici alla programmazione urbana, passando per sviluppo, infrastrutture, politiche sociali e rilancio del territorio.