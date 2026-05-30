Dopo il successo della prima a Cosenza, l’Opera teatrale “Fortunata di Dio” sulla vita di Natuzza Evolo arriverà a Catanzaro, Reggio e Vibo Valentia. Da oggi biglietti in vendita

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Non s’è ancora spenta l’eco dell’eccezionale successo della storica Prima assoluta al Teatro Rendano di Cosenza che, a grande richiesta, il produttore Ruggero Pegna annuncia le prossime date di Fortunata di Dio, l'opera evento sulla vita di Natuzza Evolo, la mistica calabrese nata e vissuta a Paravati di Mileto proclamata nel 2019 Serva Dio, per la quale è in corso la causa di beatificazione.

L’Opera, scritta dal regista Andrea Ortis e dallo stesso Pegna, che l’ha fortemente voluta insieme al compositore delle musiche Francesco Perri, sarà il 31 ottobre e l’1 novembre, giorno di Tutti i Santi e della scomparsa della mistica, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, poi il 3 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 5 novembre al Teatro Comunale di Vibo Valentia.

Sono in prevendita già da oggi i biglietti per la data di Catanzaro sul circuito ticketone.it e nei punti autorizzati. Per informazioni e gruppi tel. 0968441888. Nella prossima settimana saranno disponibili i biglietti per le altre tappe confermate.

“Mamma Natuzza”, come la chiamano tutti i devoti, tornerà in questa emozionante pièce teatrale nella straordinaria interpretazione dell’attrice Annalisa Insardà, che a Cosenza ha letteralmente emozionato e commosso tutti, grazie ad una prova attoriale magistrale. Con lei, tornerà lo splendido cast di attori guidato da Andrea Ortis, regista e attore tra i più bravi e geniali del teatro moderno internazionale: Leonardo Mazzarotto, Michele Radice, Valeria Zazzaretta, Luca Attadia. Immancabili le scenografie mobili di forte impatto firmate da Lele Moreschi e il prezioso visual design di Virginio Levrio, capace di ricreare con i suoi effetti speciali, nell’emozionante scena dell’apparizione della Madonna, finanche la Villa della Gioia e il Santuario di Paravati oggi diventato realtà. Fortunata di Dio ha ottenuto il Patrocinio della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati, dedicata e voluta da Natuzza Evolo, oggi presieduta da don Pasquale Barone.

Nell’annunciare queste nuove date, Ruggero Pegna, che attribuisce alle preghiere della mistica la sua guarigione da una leucemia fulminante e senza scampo, afferma: “L’accoglienza del pubblico riservata a Fortunata di Dio è stata emozionante, calorosa, inimmaginabile, segnata da lunghi applausi, lacrime, interminabili standing ovation e dalla richiesta unanime di nuove repliche; con enorme gioia cominciamo a portare questo spettacolo a Reggio, Catanzaro e Vibo, nella speranza di contribuire ad una maggiore conoscenza della vita di mamma Natuzza e delle sue opere, prima fra tutte il Santuario di Paravati, retto da padre Michele Cordiano, un luogo di santità e pace che tutti dovrebbero conoscere e visitare.”.

Come hanno sottolineato tutte le recensioni, quest’Opera complessa non è solo uno spettacolo confezionato in modo inimmaginabile e impeccabile, ma un racconto appassionante, sincero e commovente di una meravigliosa storia di umanità e fede, perfettamente incastonata e contestualizzata in quella della sua Calabria e dell’intero Paese; la storia impedibile di una donna e mamma umile e analfabeta, a cui si attribuiscono dialoghi con persone di ogni lingua, guarigioni inspiegabili, bilocazioni, fenomeni mistici straordinari, come stigmate, emografie, apparizioni e conversazioni con angeli, l’aldilà, la Madonna, Gesù e Santi.