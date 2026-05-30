Meteo Ponte del 2 Giugno, Italia tra sole estivo e temporali: weekend caldo, poi cambia tutto

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Festa della Repubblica con tempo diviso in due: più instabile al Nord e su parte del Centro, clima migliore al Sud

Il meteo del Ponte del 2 Giugno si prepara a mostrare due volti molto diversi dell’Italia. Dopo un fine settimana in prevalenza soleggiato e con temperature dal sapore estivo, l’arrivo di correnti più instabili porterà un peggioramento soprattutto al Centro-Nord, con piogge e temporali localmente intensi tra lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 giugno.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sabato 30 maggio sarà una giornata dominata dall’alta pressione su gran parte del Paese, con cielo sereno o poco nuvoloso e caldo estivo, anche se non ovunque eccessivo. Qualche disturbo potrà interessare le Isole Maggiori e le aree alpine, dove non si escludono rovesci o brevi temporali di calore.

Weekend caldo e soleggiato prima del peggioramento

Il weekend del 30 e 31 maggio sarà quindi in larga parte favorevole per chi ha programmato gite, spostamenti o prime giornate al mare. Il sole sarà protagonista su molte regioni, mentre le temperature resteranno su valori tipicamente estivi, soprattutto nelle aree interne e in Pianura Padana.

La nota meno piacevole sarà l’aumento dell’afa, in particolare al Nord, dove il caldo potrà risultare più opprimente nelle ore centrali della giornata. Domenica 31 maggio, invece, l’instabilità inizierà a farsi vedere sulle Alpi, con temporali di calore che in serata potranno estendersi verso le pianure del Triveneto. Sul resto dell’Italia il tempo resterà generalmente stabile e soleggiato.

Lunedì 1 giugno, primi temporali verso Nordest e Centro

Il quadro inizierà a cambiare lunedì 1 giugno. Le correnti instabili tenderanno a interessare dapprima il Nordest, con temporali in sviluppo dal pomeriggio e successivo coinvolgimento di alcune zone della Romagna.

Nel corso della giornata, l’instabilità potrà poi spingersi verso Toscana e Marche, mentre molte aree del Sud continueranno a godere di un tempo più stabile. Sarà il primo segnale di un peggioramento più organizzato, destinato a entrare nel vivo proprio durante la Festa della Repubblica.

Meteo 2 Giugno, Festa della Repubblica con temporali al Centro-Nord

Martedì 2 giugno sarà la giornata più delicata dal punto di vista meteorologico. Il passaggio di una perturbazione atlantica porterà temporali diffusi al Nord, con fenomeni più intensi su alcune zone della Valpadana, del Piemonte e della Lombardia. Le piogge potranno partire dai rilievi e dalle aree prealpine, per poi raggiungere anche le zone pedemontane e le pianure.

Il Centro-Nord dovrà quindi fare i conti con un tempo più instabile, mentre il Centro-Sud vivrà una situazione decisamente più favorevole. Su molte regioni meridionali il clima sarà soleggiato, gradevole e adatto alle uscite all’aperto, con temperature estive ma in generale non estreme.

Mercoledì 3 giugno, instabilità in estensione

La fase instabile potrebbe proseguire anche mercoledì 3 giugno, con rovesci e temporali in possibile spostamento verso parte del Centro e con ultimi fenomeni al Nord. La tendenza indica quindi un passaggio perturbato capace di interrompere temporaneamente la stabilità atmosferica, anche se non dovrebbe trattarsi di un cambio definitivo verso un periodo fresco e duraturo.

Temperature in calo dopo il caldo africano

Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni di maggio, il passaggio dei temporali favorirà un generale calo delle temperature, soprattutto nelle aree raggiunte da piogge e rovesci. Il contrasto tra l’aria calda presente sul Mediterraneo e le correnti più instabili in arrivo potrà rendere alcuni fenomeni localmente forti, con rischio di temporali intensi, raffiche di vento e grandinate isolate.

Tendenza successiva, possibile ritorno dell’anticiclone africano

Guardando oltre il Ponte del 2 Giugno, gli scenari a medio termine indicano la possibilità di una nuova rimonta dell’anticiclone africano verso il weekend del 6 e 7 giugno. Dopo la parentesi instabile, l’estate meteorologica potrebbe quindi riprendere spazio con giornate più soleggiate e temperature in nuovo aumento.

Al momento, dunque, il consiglio è di seguire gli aggiornamenti meteo giorno per giorno, soprattutto per chi ha in programma viaggi, eventi all’aperto o spostamenti durante la Festa della Repubblica. Il quadro più stabile riguarderà il Sud, mentre al Nord e su parte del Centro sarà prudente tenere l’ombrello a portata di mano.