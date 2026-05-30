“Custodi di Democrazia: la festa della Repubblica a Botricello attraverso i suoi Sindaci”, a Botricello si celebra la storia
La Festa della Repubblica in programma il 2 giugno celebra la nascita della democrazia in Italia e il 2026 assume per la comunità di Botricello una particolare rilevanza perché in questo anno ricorrono anche i settanta anni dall'autonomia del Comune ionico rappresentando la declinazione pratica di quella democrazia sul territorio. Il Decreto con cui è stato reso autonomo il Comune di Botricello porta, infatti, la data del 13 dicembre 1956.
L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio ha organizzato per martedì 2 giugno, alle ore 18,30, nella Sala del Consiglio Comunale, l’iniziativa dal tema “Custodi di Democrazia: la festa della Repubblica a Botricello attraverso i suoi Sindaci”, alla quale sono stati invitati tutti i Sindaci di Botricello o i loro eredi. Durante la cerimonia sarà scoperto un quadro che riporta tutti i nomi dei Sindaci della cittadina ionica. Tra gli ospiti anche tanti Sindaci del comprensorio e non solo.
Il Sindaco Puccio ha sottolineato: “Con questo primo evento vogliamo sottolineare il ruolo svolto da tutti i Sindaci che sono stati i custodi della storia del nostro paese, dall’autonomia comunale ad oggi, iniziando così un percorso che ci guiderà nella sua narrazione e nella valorizzazione. Con questa iniziativa intendiamo, dunque, onorare l'impegno di tutti gli amministratori, a prescindere dal colore politico, perché ognuno ha contribuito a posare un mattone per la Botricello di oggi”.
Distinti saluti
Il Sindaco
Saverio Simone Puccio
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