Blitz nazionale antidroga della Polizia di Stato: 1.335 arresti e oltre 450 kg di stupefacenti sequestrati

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Operazione nazionale antidroga della Polizia di Stato: 1.335 arresti e oltre 450 kg di stupefacenti sequestrati

Controlli ad alto impatto in tutta Italia contro spaccio, armi e violenza giovanile

Si è conclusa una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e dei fenomeni di violenza connessi, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili e ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

L’attività, condotta su scala nazionale, ha visto impegnati gli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure.

Il bilancio dell’operazione

Il risultato dell’intervento è particolarmente rilevante. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati 1.335 arresti, tra cui 31 minorenni, e sono state denunciate a piede libero 2.358 persone, di cui 142 minori.

Sul fronte dei controlli, le forze dell’ordine hanno identificato complessivamente 297.071 persone, tra cui 15.665 minorenni. Un dato che evidenzia l’ampiezza dell’attività svolta e la capillarità dei servizi predisposti sul territorio nazionale.

Sequestrati oltre 450 kg di droga

Uno degli aspetti centrali dell’operazione riguarda il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati recuperati circa 450 kg di droga, suddivisi in:

48 kg di cocaina

379 kg di cannabinoidi

7 kg di eroina

Il sequestro conferma l’attenzione investigativa verso le reti di distribuzione della droga, sia nei contesti urbani sia nelle aree considerate più esposte al consumo e allo spaccio al dettaglio.

Armi da fuoco e armi bianche: attenzione ai giovani

L’operazione non si è limitata al contrasto dello spaccio. Particolare rilievo ha avuto anche l’attività contro la detenzione e il porto abusivo di armi.

Sono state sequestrate 111 armi da fuoco, comprese armi a canna lunga, un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, munizionamento e anche un giubbotto antiproiettile.

Grande attenzione è stata riservata inoltre al fenomeno delle armi bianche, soprattutto in ambito giovanile. Gli agenti hanno rinvenuto 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Si tratta di un dato significativo perché conferma la necessità di rafforzare la prevenzione nei luoghi di aggregazione, nelle zone della movida e nei contesti in cui possono verificarsi episodi di violenza tra ragazzi.

Controlli nei quartieri e vicino ai locali notturni

I servizi si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini più sensibili e nelle vicinanze di locali notturni, aree dove spesso si registra un maggiore consumo di droga e dove possono svilupparsi situazioni di tensione o illegalità.

L’obiettivo dell’operazione è stato duplice: da una parte colpire le attività criminali legate allo spaccio e alla detenzione di armi, dall’altra rafforzare la presenza dello Stato nei territori, aumentando la percezione di sicurezza tra cittadini, famiglie e giovani.

Sicurezza urbana e prevenzione

L’attività della Polizia di Stato si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e controllo del territorio. Il contrasto alla diffusione della droga, al porto abusivo di armi e alla violenza giovanile rappresenta infatti una priorità per garantire maggiore sicurezza nelle città.

L’operazione conferma il ruolo centrale delle Squadre Mobili e degli uffici investigativi nel monitoraggio dei fenomeni criminali, ma anche l’importanza della collaborazione tra reparti specializzati e presidi territoriali.

Presunzione di innocenza

È doveroso ricordare che, in base all’articolo 27 della Costituzione italiana e alla normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutte le persone coinvolte nei procedimenti sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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