Autismo: apre a Melzo un centro dedicato alle famiglie

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Aperto da pochi giorni a Melzo - in via Fratelli Bandiera 1/3 - un centro per famiglie con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che offre interventi basati su ABA (Applied Behavior Analysis, analisi applicata del comportamento), una metodologia riconosciuta a livello internazionale per l’efficacia nell’insegnamento di nuove abilità e promozione dell’autonomia. L’iniziativa è della cooperativa sociale inTandem (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia), fondata a Modena undici anni fa e attiva in diverse città italiane con servizi domiciliari, centri specializzati e progetti educativi.

“Portiamo anche in Lombardia un modello di lavoro che negli anni abbiamo costruito insieme a specialisti, famiglie e territori - dichiara Carlotta Casacci, consigliera e direttrice di inTandem - Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento e sostegno per le famiglie. Il centro di Melzo è un ambiente accogliente, multidisciplinare, pensato per accompagnare le famiglie nei percorsi educativi ed evolutivi quotidiani. Ogni nucleo familiare che si rivolge a noi trova un’équipe formata e un ascolto attento. Il nostro impegno è contrastare l’isolamento che spesso accompagna l’autismo, costruendo relazioni, interventi concreti e prospettive di speranza”.

La struttura di Melzo si ispira al modello inCentro, già attivo in altre sedi di inTandem. A Modena e provincia, per esempio, sono una cinquantina i bambini di età compresa tra 3 e 8 anni seguiti da terapisti Aba, pedagogisti e psicologi che lavorano in sinergia per offrire un intervento personalizzato e integrato.

“Lavoriamo per creare un impatto reale e migliorare la qualità della vita di ogni bambino. Il nostro obiettivo - conclude Casacci - è aiutare le famiglie a promuovere l’autonomia dei figli con autismo trasferendo nel quotidiano gli apprendimenti costruiti insieme, nel gioco, a scuola e nella relazione”.

Per info: https://intandem.it/