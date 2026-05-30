Disagi idrici nei quartieri sud di Catanzaro: Sorical al lavoro per individuare il guasto

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Abbassamento dei livelli nei serbatoi di Santa Maria e Corvo: possibili disagi per le utenze dei quartieri Santa Maria, Corvo, Caduti 16 Marzo 1978, Fortuna, Aranceto e zone limitrofe

Nella giornata odierna si stanno registrando disagi idrici nei quartieri sud di Catanzaro a causa di un problema sulla linea di adduzione Sorical. La criticità ha determinato un abbassamento dei livelli di accumulo nei serbatoi di Santa Maria e Corvo, con possibili ripercussioni sull’erogazione dell’acqua in diverse aree della città.

Le zone interessate dai disservizi comprendono i quartieri Santa Maria, Corvo, Caduti 16 Marzo 1978, Fortuna, Aranceto e le aree limitrofe. In queste zone potrebbero verificarsi cali di pressione, riduzioni temporanee della portata o interruzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle abitazioni situate ai piani più alti o nelle aree maggiormente dipendenti dai serbatoi coinvolti.

Sorical già al lavoro per risolvere il problema

Secondo quanto comunicato, Sorical ha informato il Comune di Catanzaro che le attività tecniche per l’individuazione del guasto e la successiva risoluzione sono già in corso. Gli interventi mirano a ripristinare nel più breve tempo possibile il corretto funzionamento della rete e il graduale ritorno alla normalità nell’erogazione dell’acqua.

Il problema riguarda la fase di adduzione, cioè il sistema che consente il trasporto dell’acqua verso i serbatoi cittadini. Quando i livelli di accumulo si abbassano, la distribuzione nelle zone servite può subire rallentamenti o sospensioni temporanee, fino al pieno ripristino delle condizioni ordinarie.

Invito alla cittadinanza

In attesa della conclusione degli interventi, i cittadini residenti nei quartieri interessati sono invitati a utilizzare l’acqua con attenzione e a limitare gli sprechi, soprattutto nelle ore in cui la pressione potrebbe risultare più bassa.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena saranno disponibili nuove informazioni sull’evoluzione dei lavori e sui tempi di completo ripristino del servizio idrico.