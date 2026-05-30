Assalti ai bancomat con esplosivo a Palermo, sei persone arrestate

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Operazione contro una presunta banda specializzata nei furti agli ATM

Sei persone sono state arrestate a Palermo nell’ambito di un’indagine sui furti ai bancomat con esplosivo. Secondo quanto emerso, gli indagati sarebbero ritenuti coinvolti in una serie di assalti agli sportelli ATM, messi a segno con tecniche violente e pericolose.

Furti ai bancomat, il metodo dell’esplosivo

Gli assalti ai bancomat rappresentano una modalità criminale particolarmente rischiosa, perché l’uso di materiale esplosivo può provocare danni ingenti non solo agli istituti di credito, ma anche agli edifici vicini e alla sicurezza dei cittadini.

Le indagini avrebbero permesso di ricostruire il presunto ruolo dei soggetti coinvolti, individuando un gruppo organizzato capace di pianificare i colpi, agire rapidamente e tentare la fuga dopo l’esplosione.

Arresti a Palermo e indagini in corso

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso il contrasto ai furti con esplosivo, fenomeno che negli ultimi anni ha interessato diverse zone del territorio nazionale.

Gli arresti eseguiti a Palermo rappresentano un passaggio importante nell’attività investigativa, mentre restano in corso ulteriori accertamenti per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili. (Immagine dal web)